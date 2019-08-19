親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

動物長照有基本規格 收費多比較

2019-08-19 22:29聯合報 記者胡瑞玲／新北報導

犬貓老年化將可能出現眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節...
犬貓老年化將可能出現眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化等症狀。 圖／新北市動保處提供
分享

面對寵物逐漸老化，許多飼主除了自行照料，也會向獸醫師或寵物店業者尋求協助，動物長照機構有醫療資源介入，且照護環境有統一基本規格，對飼主和受照顧的老年犬猫更有保障。

一般動物醫院或寵物店有提供照料服務，雖能協助飼主照料老年犬貓梳理洗澡、排泄復健等，但醫療資源有限，且各家業者沒有統一規定，因此在環境布置、照料方式、服務範圍等各有不同。

寵物長照機構的照護人員經過專業培訓，掛牌後在環境上也有基本規格，包含犬隻籠架寬為90公分以上、高度須為犬隻肩高的2倍以上，15公斤以上犬隻，籠架底部面積需達2平方公尺以上，10公斤以上未達15公斤為1平方公尺以上，5公斤以上未達10公斤要0.5平方公尺以上，而未達5公斤的犬隻則是0.25平方公尺以上。

貓隻方面，籠架寬度為45公分以上、高度60公分以上，2公斤以上貓隻，籠架底部面積為0.225平方公尺以上，未達2公斤，最小底面積應達0.225平方公尺以上，一籠可飼養2隻，但每增加1隻就要增0.056平方公尺以上。

籠架、圍欄、房舍等設施內，應提供寵物的飲食、飲水、休息設備，另罹病、受傷犬貓隻須有隔離飼養設備；若同時經營犬與貓隻買賣或寄養場所的業者，要讓犬貓有適當隔間，避免互相干擾。

動保處長陳淵泉表示，不論是否為認證寵物長照機構，收費皆由業者自行定價，照護人員也會視寵物身體狀況，決定出外散步頻率，建議飼主多比較。

寵物長照獸醫師
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

這隻512歲鯊魚比莎士比亞還老 長壽基因待研究

2019-08-15 09:46

溪湖奇景 千隻燕子站電線

2019-08-19 23:22

水豚嗑光植栽 動物園哭笑不得

2019-08-19 23:15

新北特定寵物長照 拚動物友善城

2019-08-19 22:28

科學家開發出爭議的「貓疫苗」：用來讓人類不會過敏

2019-08-19 15:11

路邊等紅燈驚見大鱷魚出沒 積水中直奔駕駛座而來

2019-08-19 14:36

擱淺綠蠵龜 海生館接手救援

2019-08-18 23:35

苗栗又傳小石虎路殺 今年第15件

2019-08-18 23:31

海洋超級吸塵器 淡菜出馬塑膠微粒清光光

2019-08-18 18:17

台南海巡救援綠蠵龜 生態保育急先鋒

2019-08-18 17:02

影／稻田間點點白影變調 埃及聖䴉敲生態警鐘

2019-08-18 16:51

台灣最毒鎖鏈蛇闖民宅 貓星人捍衛家園殺了牠

2019-08-18 15:39

野放小熊項圈脫落 團隊「不擔心」

2019-08-17 23:31

放公益志工假！ 仁寶員工攜家帶眷到墾丁護蟹

2019-08-17 23:11

南安小熊項圈傳脫落 黃美秀：對「妹仔」狀況很樂觀

2019-08-17 17:12

墾丁「蟹謝讓路」 連3次月圓夜交管

2019-08-17 00:39

動物怎麼健康檢查？ 獅子照斷層秒變可愛大貓

2019-08-16 12:41

老公擁「最強小三」入睡 狗狗還露出勝利者笑容

2019-08-15 14:57

野保法30年 動保團體：瀕危物種仍數量遽減

2019-08-15 14:22

影／俄男伸手想逗野生小熊 手被咬住差點被拖走

2019-08-15 10:44

河馬樂樂1天吃60公斤 林智堅帶西瓜給牠加菜

2019-08-14 22:37

夏季吃冰 動物也愛不釋手

2019-08-14 12:23

由綠轉藍？青蛇死後全身變藍色 真相讓網友長知識

2019-08-13 13:19

一小段樓梯爬20分鐘 78公斤超肥黃金獵犬險被安樂死

2019-08-13 11:40

人熊相遇 善用守則保平安

2019-08-12 23:24

台灣黑熊遇到人 不到2個月已3起

2019-08-12 23:21

影／利奇馬夾帶狂風暴雨過境 上海驚現黑天鵝街上「出遊」

2019-08-12 20:30

影／泰國大象會搶劫！嘴饞想吃甘蔗 沿路攔車驗貨

2019-08-12 16:22

帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下

2019-08-12 14:14

與愛犬甜蜜拍攝訂婚照 鏡頭拍下毛小孩失控記

2019-08-12 11:48

影／紅石林道賞景巧遇台灣黑熊 近距離對眼熊倉皇逃山林

2019-08-11 20:22

阿貓阿狗當人養？ 這種健康飲食會害死牠

2019-08-11 08:00

影／巴哈馬海底驚現1.8億年前巨鯊 比潛水艇還大研究員嚇壞：怪物！

2019-08-09 20:00

六福村喜迎瀕危白犀牛寶寶 比體重抽動物體驗

2019-08-08 15:42

9年來 墾丁3萬寄居蟹換新家

2019-08-07 23:43

10天了遲不見母熊 廣原小熊照養再野放

2019-08-07 23:24

福岡「貓島」疑遭放毒魚肉 60貓慘死幾乎滅門

2019-08-07 22:01

怪象！墾丁寄居蟹背人工殼 學者：治本要降低遊憩壓力

2019-08-07 16:31

10天了！廣原小熊等不到媽媽 林務單位將照養擇時野放

2019-08-07 15:18
看更多

熱門文章

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-19 11:38

驚！米蘭百年甜點COVA宣布結束代理 3家門市8月31日熄燈

2019-08-19 12:06

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

2019-08-19 07:26

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

2019-08-19 13:49

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43

路邊等紅燈驚見大鱷魚出沒 積水中直奔駕駛座而來

2019-08-19 14:36

唐綺陽星座運勢週報：處女座有火紅機會 天秤感情問題爆發

2019-08-19 07:48

左耳藏著蟑螂觸角心驚驚？ 他花850元掛急診後卻傻眼

2019-08-19 11:21

孕媽咪成功換肝保住小寶貝 她是國內第一例

2019-08-19 10:21

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

今年台中太平一枝獨秀 新技術讓荔枝龍眼挺過極端天氣

2019-08-19 10:03

新店人衝了！第三家「拿坡里炸雞專賣店」 20日開幕

2019-08-19 17:53

中南部雨下到快發霉 彭啟明說周三以後會改變

2019-08-19 07:41

每天一杯手搖茶嗎？喝茶會傷胃、也會健康　3招教你喝對茶，手腳冰冷喝紅茶

2019-08-19 23:20

【初老心情】劉雲英／和醫師做朋友

2019-08-19 06:00

抗氧化的明星水果 營養師說是「它」

2019-08-19 16:14

受大雨影響瓜果真的慘 潘孟安勘災：傷到農民心裡了

2019-08-19 15:31

從北到南13縣市大雨特報 注意強降雨雷擊強陣風

2019-08-19 12:56

9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」

2019-08-19 13:09

結婚12年求子不得 靠提高基礎體溫成功當媽

2019-08-19 14:36

【童言童語】林姝／生個「哥哥」

2019-08-19 06:00

Hebe田馥甄戴CITIZEN限量女表 不只美翻還能為女性發聲

2019-08-19 19:35

雨還要再下2天 12縣市大雨特報

2019-08-19 11:03

【心情點滴】巧爾／塵封的日曆本

2019-08-19 06:00

攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來

2019-08-19 13:13

食品有效期限由業者「自主標示」 專家認為等於沒標

2019-08-19 12:02

華航飛洛杉磯優惠未稅最低12,000元起 持指定信用卡購票95折

2019-08-19 16:06

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2千元減為500元

2019-08-19 20:41

「天然除草機」水豚狂嗑草 北市動物園哭笑不得

2019-08-19 12:25

金材昱館長要來啦！下月為TIFFANY旋風襲台

2019-08-19 15:06

小7中秋預購開跑 「福源花生醬、布萊恩紅茶」月餅吸睛度百分百

2019-08-19 12:37

台中市、彰化縣大雷雨即時訊息 持續至晚上6時15分

2019-08-19 17:24

天氣不穩定 各地有陣雨或雷雨

2019-08-19 09:20

恰恰彭政閔今年引退 「恰是傳奇」紀念刮刮樂上市

2019-08-19 11:02

慶中秋 台灣彩券宣布加碼5億元

2019-08-19 11:15

豪大雨土石坍方 台鐵平溪線列車卡住啟動接駁

2019-08-19 14:58

避免瓦斯罐氣爆 標檢局：買攜帶式卡式爐要注意10點

2019-08-19 14:56

讓飛行更實惠 AirAsia將取消訂票手續費

2019-08-19 11:19

泰國最新潮流集散地 經典「水上市場」再現曼谷商場

2019-08-19 14:54

每日星座運勢／天秤事業積極有進展 投資易有收穫

2019-08-20 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top