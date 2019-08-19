動物長照有基本規格 收費多比較

2019-08-19 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北報導



犬貓老年化將可能出現眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化等症狀。 圖／新北市動保處提供 分享 facebook

面對寵物逐漸老化，許多飼主除了自行照料，也會向獸醫師或寵物店業者尋求協助，動物長照機構有醫療資源介入，且照護環境有統一基本規格，對飼主和受照顧的老年犬猫更有保障。

一般動物醫院或寵物店有提供照料服務，雖能協助飼主照料老年犬貓梳理洗澡、排泄復健等，但醫療資源有限，且各家業者沒有統一規定，因此在環境布置、照料方式、服務範圍等各有不同。

寵物長照機構的照護人員經過專業培訓，掛牌後在環境上也有基本規格，包含犬隻籠架寬為90公分以上、高度須為犬隻肩高的2倍以上，15公斤以上犬隻，籠架底部面積需達2平方公尺以上，10公斤以上未達15公斤為1平方公尺以上，5公斤以上未達10公斤要0.5平方公尺以上，而未達5公斤的犬隻則是0.25平方公尺以上。

貓隻方面，籠架寬度為45公分以上、高度60公分以上，2公斤以上貓隻，籠架底部面積為0.225平方公尺以上，未達2公斤，最小底面積應達0.225平方公尺以上，一籠可飼養2隻，但每增加1隻就要增0.056平方公尺以上。

籠架、圍欄、房舍等設施內，應提供寵物的飲食、飲水、休息設備，另罹病、受傷犬貓隻須有隔離飼養設備；若同時經營犬與貓隻買賣或寄養場所的業者，要讓犬貓有適當隔間，避免互相干擾。

動保處長陳淵泉表示，不論是否為認證寵物長照機構，收費皆由業者自行定價，照護人員也會視寵物身體狀況，決定出外散步頻率，建議飼主多比較。