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帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下

2019-08-12 14:14聯合新聞網 綜合報導

美國一名女子飼養的45公斤比特犬，在散步時遭鱷魚一口咬住往水裡拖去。圖擷自twi...
美國一名女子飼養的45公斤比特犬，在散步時遭鱷魚一口咬住往水裡拖去。圖擷自twitter
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美國佛羅里達州奧本代爾（Auburndale）一名女子帶自己的比特犬散步時，有隻4公尺的短吻鱷突然從池塘竄出，咬住她的比特犬，而當她要向前去拉項圈時，鱷魚便將小狗叼著往池邊走去，並消失在水中，嚇得這位女子連忙報警，而這隻鱷魚後來也被捕撈上岸，並將面臨安樂死的命運。

根據英國《太陽報》報導，這位女子名叫羅賓遜（Cynthia Robinson），她在8日時帶著自己的六歲比特犬坦克（Tank）去公園散步，但當他們坐在池塘邊的長凳休息時，一隻短吻鱷突然從池邊跑出來，並咬住坦克，羅賓遜說「我的狗甚至不知道發生什麼事，牠看起來像在喊媽媽救我，但我什麼都救不了」，鱷魚咬住坦克時，羅賓遜有嘗試去抓坦克的項圈，但鱷魚卻狠狠地瞪著她，並將坦克咬住帶往水中。

而整個過程也被附近的鄰居雷諾茲（Karen Reynolds）目睹，他表示「坦克救了羅賓遜的命，當時只有牠跟羅賓遜在那裡，如果沒有牠，羅賓遜可能就會成為鱷魚的目標。」而羅賓遜也在坦克被拖入池水後迅速報警，佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會表示，獵捕者在12小時後抓到了鱷魚，而這隻鱷魚之後也計畫執行安樂死。

野生動物保護委員會官員也發出警告，寵物最容易在早晨和黃昏時受到鱷魚襲擊，主人要繫好狗鍊並離開水面，避免寵物在未知的水域游泳或飲用，以免被鱷魚攻擊。

鱷魚寵物

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