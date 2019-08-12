與愛犬甜蜜拍攝訂婚照 鏡頭拍下毛小孩失控記

2019-08-12 11:48 聯合新聞網 綜合報導



席爾瓦、喬伊斯和愛犬托爾拍攝甜蜜全家福。圖擷自 Nícolas Carrelo Fotografia 分享 facebook

情侶拍攝訂婚照以紀念自己將進入人生下一個階段，在巴西有對情侶為了紀念這個重要的時刻，希望能和自家的毛小孩一起入鏡，並保證毛小孩一定會表現的很乖。結果拍攝當天，狗狗看到攝影鏡頭開始「人來瘋」，超失控過程事後都被攝影師分享到臉書上。

6日攝影師尼古拉斯在粉專「Nícolas Carrelo Fotografia」分享一系列照片。這對情侶席爾瓦（Alfredo Garcia da Silva）和喬伊斯（Joyce Sabino Greffe）預計於9月結婚。據《今日新聞》報導，兩人要結婚的教堂不允許寵物入內，因此想在結婚前和愛犬托爾（Thor）拍攝全家福，拍攝前還和攝影師再三強調托爾會好好表現。

結果當托爾看到鏡頭後，便開始大肆的玩起來，不但自顧自衝向鏡頭，還瘋狂舔主人的臉。當席爾瓦和喬伊斯想抓住他，托爾便扭動自己試圖掙脫。有幾張托爾甚至衝到鏡頭前，直接將席爾瓦擋住，超失控過程都被尼古拉斯放上臉書，截至目前已有12萬次分享近6萬人按讚。

熱烈反應讓尼古拉斯事後在臉書上再次發文，稱這部作品是十年攝影師生涯中最好的系列作品，並釋出數張托爾的獨照。尼古拉斯也告訴網路媒體《INSIDER》，說這系列的確很有挑戰性，但一切都成功了。