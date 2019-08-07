漫遊山林說野趣 邀民眾為保育盡心力
農委會林務局即日起至109年3月29日止，於市定古蹟保育小站（台北市金山南路二段203巷22、24號）推出「漫遊山林說野趣─生態保育探索展」，介紹台灣穿山甲、石虎、台灣黑熊及熊鷹不同樣態棲地的四種代表性野生動物，介紹民眾日常參與保育的方法，從自身做起，共同為生態環境盡心力。
林務局說明， 2019世界地球日主題為「與野共生Protect our Species」，說明每個生物的存續都具有獨特的價值；展覽透過台灣在地民間傳說故事，帶民眾認識台灣珍貴的四種保育類動物，以深入淺出的圖文說明、影音多媒體互動裝置等，訴說動物們的小故事與生態習性，傳遞正確保育觀念。
此外，展覽特別準備了台中市民俗文化資產「穿木屐躦鯪鯉」的互動體驗，讓民眾更加切身地體會臺灣的自然環境與傳統文化密不可分的連結，提昇國人對生態環境的關懷及守護家鄉的信念。另展示設計也保留「保育小站」古蹟建築原有的空間特色，讓民眾充分感受木造老屋原有的美好氛圍，達到林務局推廣臺北市錦安里古蹟修復再利用成果的價值。
林務局表示，自8月起多場結合特展主題的系列活動，包括專家講座、手作體驗、親子活動及生態解說導覽四大面向，讓民眾進一步瞭解保育人員如何進行保育工作，並認識身邊的生態環境。
目前規劃了包括「特生中心大解密」、「我們與托瑪斯的距離」、「信手捻來一塊蜂蠟布」、「我也是猛禽藝術家」、「獸醫媽媽說故事」、「大安森林公園的秘密」等10場次精采活動，以專家導覽解說及手作體驗等方式融入生態保育的探索過程中，讓民眾在欣賞展覽外，也能深入認識與自然共生的意涵，體會維護生物多樣性的重要性。
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