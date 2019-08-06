誕下白犀牛寶寶 六福村宣布慶祝入園優惠方案

2019-08-06 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



全球犀牛瀕臨絕種，目前已被國際列為重點保育物種之一，莊福文教基金會與六福村攜手，自1979年開始飼養白犀牛，園區在這五年內共新添了五位成員，犀牛媽媽阿珠生下重達50公斤重的雄性白犀牛寶寶，在犀牛媽媽及動保團隊的細心呵護下，不到一個月已長成近百公斤，頭好壯壯，為全球犀牛繁育任務帶來喜訊。

莊福文教基金會長年的繁育努力，目前在六福村園區內共有21隻白犀牛，成果傲視亞洲，白犀牛的誕生喜訊也為台灣犀牛繁育史寫下新紀錄。

為歡慶犀牛小寶寶誕生，六福村將舉辦系列活動，搭配即將來臨的七夕情人節，六福村特別推出入園優惠專案，邀請情侶們到六福村見證犀牛愛的結晶-。只要在入園區前合照打卡，上傳FB或IG 打卡設定公開並加上hashtag「#犀牛郎愛織女 」，經現場工作人員確認打卡內容無誤，即享有兩人入園優惠只要NT$999，象徵愛情長長久久。

另外，關西六福莊也推出慶祝活動，在8月7日到9月22日期間，歡迎住客組隊跟小犀牛比體重，只要單房住客的總重接近小犀牛的重量(正負2公斤內)，並將活動照片上傳FB或IG 打卡設定公開並加上hashtag『「#全村的犀望 」，就有機會獲得限額免費動物體驗，邀請大家一起來分享「阿珠」喜獲麟兒的喜悅。除了現場活動外，即將推出小犀牛命名活動，預計將於9月22日「世界犀牛日」公布，相關活動詳情請上六福村及關西六福莊官網查詢。