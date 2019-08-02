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影／為避開遊客 海豹冒險跳崖連環撞石重傷

2019-08-02 13:22香港01 記者李福源／報導

一隻海豹因為遊客走得太近，冒著生命危險跳崖逃命。圖擷自臉書Seal Protec...
一隻海豹因為遊客走得太近，冒著生命危險跳崖逃命。圖擷自臉書Seal Protection Action Group
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英國康沃爾郡（Cornwall）近日有海豹因遊客走得太近受驚，被逼冒險跳崖來走避，結果身體多次撞到岩石受傷，畫面令人心酸，不少網民呼籲公眾觀賞海豹時的同時要保持距離。

網上片段見到海豹冒生命危險跳崖避開遊客，但多次撞上岩石導致受傷。有專家指出，海豹跳崖往往會弄傷甚至弄斷鰭足，影響日後游水及獵食能力，甚至可能致命。

網民均大表痛心，留言稱「這些海豹很可愛，但到底人類有甚麼毛病」、「我們保持一定距離仍可好好觀賞這些美麗的生物」、「政府不管嗎？放過所有的動物吧！不要再玩弄牠們了」。

海豹保護行動組織（Seal Protection Action Group）的報告指出，海豹經常會跳崖避開船隻、野生動物觀賞團及遊人等的干擾，而嘗試餵食海豹的人愈來愈多也是另一個問題。

海洋生物專家奧塔韋（Andy Ottaway）稱，海豹在棲息地已面對不少難題，如今還要面對人類過度捕魚的威脅，「海豹面對很多威脅，例如被惡意殺害、氣候變化、毒物污染海洋、受困漁網、誤吞塑膠及船隻撞至重傷等，加上不時遭到干擾，令海豹的生活面臨嚴重威脅，我們需要給海洋生物更多生存空間」。

康沃爾海豹研究信托組織（Cornwall Seal Group Research Trust）表示，很多社區透過旅遊及海豹觀賞等服務而獲得經濟利益，但同時要注意並減少對海豹造成過多滋擾，否則在不久將來，那些環境、社會及經濟上的利益很快就會伴隨海豹一起消失。

延伸閱讀：

受訓海豹識唱《一閃一閃小星星》　有助人類研究語言障礙

【趣一趣】大阪明星海豹Wamo最新被叫「西瓜」　網民：同様涼透心

文章授權轉載自《香港01》

英國生態保育
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