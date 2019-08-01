誤中捕獸套索 苗栗石虎傷重安樂死

2019-08-01 20:44 中央社 苗栗縣1日電



石虎越來越稀有。圖／特有生物研究保育中心提供 分享 facebook

苗栗縣石虎遭路殺事件頻傳，日前又傳出山區有石虎因誤中捕獸套索，兩腿、尾巴嚴重腐爛，經獸醫師評估只能安樂死，是縣內今年第15隻因遭外力而無辜殞命的石虎。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦今天表示，7月16日有農民在山區發現一隻遭捕獸套索受傷的石虎，經農業處轉送農委會特生中心，獸醫師檢查傷勢，該隻母石虎的兩隻後腳和尾巴均嚴重腐爛，兩腳都無法救回，只能忍痛讓牠在麻醉中安樂死。

張葦指出，這隻石虎是誤中類似俗稱「山豬吊」的捕獸套索而受傷，過去也曾有過石虎遭獸鋏夾傷，但因此致死的，這是第一起，累計今年遭路殺等外力死亡石虎，已經達到15隻。

農業處表示，農委會在野生動物保育法已增訂禁止使用金屬製套索，作為獵捕工具，若使用獸鋏、毒物或其他方式，任意虐待傷害動物，違反野生動物保育法與動物保護法，須負刑事責任，呼籲民眾如發現獸鋏、獵具等陷阱，協助通報清除，農業處也會派員加強巡查。

臉書粉專「石虎保育大使 阿虎加油」指出，日本西表島開放合法獵人在特定期間獵捕山豬，也曾有西表山貓物種套索而受傷，經學者、地方政府和在地獵人協商後的因應對策，就是請獵人配合每天巡視陷阱，讓誤中套索的西表山貓有機會及時受到救援，在傷勢不嚴重下能在醫療後痊癒和野放。

粉專中提到，台灣因為山豬危害農作問題，且套索材料取得容易，許多淺山地區也會有人放置套索，應有對策來因應避免類似憾事一再發生。