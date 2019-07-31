為了驅趕入侵者 棕熊起身使出「太極拳」赫阻

2019-07-31 21:15 聯合新聞網 綜合報導



日前在俄羅斯一隻棕熊為了阻擋拖拉車入侵家園，竟雙腳站立，並做出有如「太極拳」的動作。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

功夫熊貓遇到新勁敵！近日在俄羅斯庫頁島（Sakhalin）出現了一隻「精通武術」的棕熊，為了嚇阻剛好開車經過家園附近的拖拉車司機，牠竟秀出「太極拳」，再搭配超嚴肅表情。影片釋出後，在網路上瘋傳，吸引上萬人次觀看。

根據《每日郵報》報導，從司機所拍攝的影片中可看見，當拖拉車司機，要將車子開向前時，就有好幾隻棕熊在附近徘迴，不一會兒，其中一隻棕熊突然步步逼近拖拉車，接著就直接用2腳站立，挺起身子，在空中揮舞雙手，好像在打太極拳一樣，希望能夠嚇阻這名拖拉車司機離開自己的棲息地。

對於棕熊突如其來的挑釁，這名司機也不甘示弱的的回嗆「來打架阿！過來阿！你以為你個頭大很厲害嗎」，接著棕熊就默默的向前，嚇的司機趕緊往後閃。最後司機突然按下喇叭要驅趕棕熊，棕熊也被嚇的拔腿就跑。

等到司機要開走後，這隻棕熊仍不死心，又馬上「捲土重來」，再度用雙腳站立，揮手示威後便轉身離開。雖然知道這隻棕熊是為了驅趕入侵者，才會做出這樣的行為，但是這段影片一PO出後立刻吸引上萬人點閱，並紛紛留言表示「這隻灰熊會不會是因為肚子餓，才會起身跟你要飯吃」、「牠的動作可愛，像是在做武術動作或是跳舞」。但也有網友認為不應該這樣笑這隻熊「牠可能是為了保護小熊，怕你侵犯到牠的空間，所以才會起身嚇阻。」