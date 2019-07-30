他們「做愛做的事」太激情 聲響嚇人還壓垮天花板

2019-07-30 15:03 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 Cairns Snake Catcher 分享 facebook

澳洲一對夫婦在家時，聽到天花板上傳來巨響，突然間天花板破了個洞，發現上面竟有兩尾身長約5公尺的巨蟒交纏在一起，由於巨蟒的動作太過激烈，再加上身體的重量，導致天花板整個崩塌，嚇壞這對夫婦，緊急向捕蛇單位求助。

有多年捕蛇經驗的Matt Hagan和Jason Legg接獲求助時，立即到場處理，發現破壞天花板的是一對紫晶蟒夫婦，因為現在正是紫晶蟒交配繁衍的季節，類似的案件並不少見。

捕蛇人Hagan在臉書上寫道，這對紫晶蟒夫婦是在上周五（26日）時鑽進這棟建築物的，在捕捉牠們的過程中並不是很順利，最後導致天花板崩塌下來，將牠們帶回辦公室時，十分地引人注目。

Hagan表示，每年的7月底到9月下旬是紫晶蟒聚集繁殖的季節，如果你很幸運地遇到牠們在天花板上舉辦「派對」，可體驗到十分狂野震撼的感受，因為雄性紫晶蟒會彼此爭鬥攻擊，以吸引雌性紫晶蟒的青睞，身型巨大的紫晶蟒在激烈的動作下，會讓房間飄散著奇怪的氣味，甚至造成天花板產生裂縫或毀壞。Hagan也提醒，紫晶蟒只是體型長得大，比較嚇人而已，但牠們並不會危害人類。

文章貼出引來有著同樣經驗的網友回應，「蟒蛇交配時產生的聲響真的非常大，家中的狗狗嚇壞了一直狂吠，還好天花板並沒有垮下來」，更多人慶幸「沒有搬到凱恩斯」、「我知道我討厭凱恩斯的原因了」、「凱恩斯不會在假期名單中」。

根據維基百科資訊，紫晶蟒最大身長可超過8.5公尺，無毒，主要分布於印尼、巴布亞新幾內亞及澳洲東北部，是澳洲當地體型最巨大的蛇類。一般常見的紫晶蟒身長約4-5.5公尺左右，體重約20公斤，多以哺乳類動物為食，甚至可吞下一隻小袋鼠。