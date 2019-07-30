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圖／龜山島瀕危台灣狐蝠現蹤 估計僅20至30隻

2019-07-30 08:03聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

瀕臨絕種的台灣狐蝠為台灣原生種蝙蝠中體型最大，翼展可達一公尺，目前觀測到數量較為龐大的區域也僅在龜山島，專家估計約有20至30隻左右的台灣狐蝠棲息於島上，數量仍十分稀少。

台灣狐蝠為台灣最大型蝙蝠，展翼時長近一公尺，為琉球狐蝠亞種，目前瀕臨絕種。龜山島...
台灣狐蝠為台灣最大型蝙蝠，展翼時長近一公尺，為琉球狐蝠亞種，目前瀕臨絕種。龜山島上估計僅20至30隻。記者曾原信／攝影
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台灣狐蝠為台灣最大型蝙蝠，展翼時長近一公尺，為琉球狐蝠亞種，目前瀕臨絕種。龜山島...
台灣狐蝠為台灣最大型蝙蝠，展翼時長近一公尺，為琉球狐蝠亞種，目前瀕臨絕種。龜山島上估計僅20至30隻。記者曾原信／攝影
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台灣狐蝠為台灣最大型蝙蝠，為琉球狐蝠亞種，目前瀕臨絕種。龜山島上估計僅20至30...
台灣狐蝠為台灣最大型蝙蝠，為琉球狐蝠亞種，目前瀕臨絕種。龜山島上估計僅20至30隻。記者曾原信／攝影
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龜山島上擁有非常豐富動植物資源，夜晚也可見星空。記者曾原信／攝影
龜山島上擁有非常豐富動植物資源，夜晚也可見星空。記者曾原信／攝影
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台灣狐蝠為台灣最大型蝙蝠，展翼時長近一公尺，為琉球狐蝠亞種，主要以果實為食。目前...
台灣狐蝠為台灣最大型蝙蝠，展翼時長近一公尺，為琉球狐蝠亞種，主要以果實為食。目前瀕臨絕種。龜山島上估計僅20至30隻。記者曾原信／攝影
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龜山島蝙蝠
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