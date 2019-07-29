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韓國瑜副手是誰？ 她點名這3人都是好人選

《人生消極掰》：如果自知死期，你會如何面對？

熊媽媽2天未出現 專家建議及早思考小熊未來

2019-07-29 18:39中央社 台東縣29日電

與熊媽媽走失的台東廣源小熊安置在野外第2天，熊媽媽仍然未出現。台灣黑熊專家黃美秀建議及早思考如果等不到熊媽媽，該如何是好。

27日和熊媽媽走失的熊寶寶闖入台東縣海端鄉廣原部落附近，遭2隻黑狗追趕，嚇得趴在樹下不敢亂動，幸好被附近居民王萬有搶救並轉交林務局台東林管處。

台東林管處期盼熊媽媽還在附近，希望儘快讓熊寶寶回到媽媽身邊，於是在附近山林安置大型鐵籠，只要熊媽媽靠近，就會打開鐵籠讓牠帶走小熊。

台東林管處在鐵籠附近放置了蜂蜜，吸引熊媽媽靠近，但經過兩天熊媽媽還未出現。林務局台東林管處長劉瓊蓮表示，這兩天觀察，熊媽媽都未靠近鐵籠，蜂蜜沒有被熊動過的跡象。

劉瓊蓮說，小熊活力還算不錯，雖然體重輕了些，昨天晚上餵食的東西，今天早上檢查，食物完全吃光，零食如地瓜及水果剩下一些，照養人員檢查牠的排遺，大部分正常，有成形，有兩坨稍微比較潮濕一點。

劉瓊蓮表示，會繼續觀察熊寶寶的進食、排遺狀態，還有牠的活力，有照養人員記錄小熊活動，外觀變化，籠舍的安全也會做檢查。

台灣黑熊專家、屏東科技大學副教授黃美秀在臉書表示，萬一預計的近期內仍未有任何動靜 （黑熊媽媽未出現），該如何是好。她建議這是值得及早思考的議題。另，「我堅決表達，這麼小的熊，現地野放絕對不可行」。理由如下:

（1）小熊雖然已經會吃一些水果，但完全還未離乳，無獨立覓食的能力，野外存活率極低。（南安小熊就是活生生的例子，況且牠比南安小熊還更小）

（2）「現地」野放地點也完全行不通，因為該地緊鄰住家和大馬路旁。野狗四處跑，還不要談及其他潛在的人為干擾等風險 （如汽車，陷阱等）。

台東台灣黑熊
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