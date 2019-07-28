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獨／台大、台師大、台科大3校碩士班擬推聯招

不打方向燈順虛線走罰3千！檢舉多到警察近視加深轉外勤

蜂蜜引誘母熊 熊寶寶等一夜未見熊媽媽

2019-07-28 09:59中央社 台東縣28日電

昨天與熊媽媽走失被狗追趕的熊寶寶，林務局昨晚安置在野外並且放置蜂蜜，希望吸引熊媽媽出現將熊寶寶帶回，不過，等了一整夜，熊媽媽未出現。

昨天上午11時許，一隻熊寶寶出現在台東縣海端鄉山腳下的廣原部落，遭到2隻黑狗追趕，驚嚇地縮著身軀躲在樹下，幸好被附近工作農民解救。

林務局台東林管處研判，可能與去年花蓮南安小熊的年齡相似，經台東縣動物防疫所及花蓮南安小熊的獸醫初步觀察，廣原小熊的活力、野性與食慾頗佳，昨天下午已進食水果、蜂蜜水、白煮蛋等。

台東林管處長劉瓊蓮表示，由於廣原小熊具攻擊性，獸醫無法貿然接近，僅能從籠外檢視外觀、活力、行為及觀察排遺，尚無法判斷性別。

劉瓊蓮表示，小熊活力佳，希望能儘早讓小熊原地野放。昨天晚上台東林管處與花蓮林管處曾參與南安小熊處理人員，會同前來支援的台灣黑熊保育協會人員現地會勘。

最後選擇發現小熊區域內一處隱密的樹林，邀請部落族人一起完成暫置的大型鐵籠，晚間讓廣原小熊「移籠」，希望能在降低人為干擾下，儘快讓小熊跟隨母熊回到山林。

團隊在鐵籠附近放了台灣黑熊最喜歡的蜂蜜，希望黑熊媽媽能被味道吸引靠近鐵籠，讓黑熊寶寶回到媽媽身邊。

台東林管處副處長黃群策今天上午表示，昨天工作人員忙到深夜，可能鐵籠附近還瀰漫人的氣味，黑熊媽媽未出現，希望明後天就能等到黑熊媽媽。

台東林管處呼籲，「愛牠就給牠多一點空間」，如果真的關愛廣原小熊，請勿到現場干擾野放工作。

台灣黑熊台東
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