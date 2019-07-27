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比南安小熊還小 台東廣原小熊與媽媽走失

2019-07-27 14:38中央社 台東縣27日電

南安小熊妹仔。 圖／台灣黑熊保育協會提供
南安小熊妹仔。 圖／台灣黑熊保育協會提供
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台東縣海端鄉廣原部落出現一隻與熊媽媽走散的幼熊，遭兩隻土狗追趕，王姓狗主人趕緊搭救，研判這隻小熊比南安小熊還小，應該未滿周歲。

廣原部落釣魚場主人王繼國說，前幾天就看到小黑熊在附近活動，中午11時許，家裡的兩隻小狗追逐一團黑色動物，他趕過去看，竟然是小熊，他趕緊將狗驅離，救下小熊，台東林管處已經通知黑熊專家黃美秀老師，討論如何處理。

黑熊台東
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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