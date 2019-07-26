熊貓在英國爬牆遭電擊 陸網友氣炸：殘忍、國寶被欺負

2019-07-26 19:18 聯合新聞網 綜合報導



英國愛丁堡動物園有二隻從大陸租借的熊貓，分別為雄性的「陽光」與雌性的「甜甜」。圖擷自／edinburgh zoo 分享 facebook

英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）有二隻從中國大陸租借的熊貓，分別為雄性的「陽光」與雌性的「甜甜」。近日動物園為二隻熊貓準備新的棲所，卻被遊客目擊陽光在攀爬圍牆時遭電擊，只能躲回休息的地方，遊客批園方的作法相當「殘忍」。

綜合外媒報導，近期動物園附近的醫院進行改建工程，為保護熊貓生活不受影響，園方將陽光與甜甜轉移至新的園區。然而被數名遊客目擊，當陽光試圖爬上圍欄時遭電擊阻止，熊貓明顯受到驚嚇、快速地逃走。遊客說，「以前的熊貓園區有玻璃圍欄，現在改用電擊圍欄來防止牠爬出，這真的很慘忍」。園方強調，圍欄的設置是為了保護公眾還有動物兩者的安全，「就像農場的動物一樣，動物的學習力非常強，牠們很快就會避開圍欄」。

「旅英」熊貓遭電擊的消息傳至大陸後，大批網友不滿園方作為，在微博上留言說「好制式的公關回覆，唉...團子們再堅持兩年就回家了」、「建議租約到期後，將英國打入熊貓外租黑名單」、「我們的國寶外邊被人欺負了！自以為是的野蠻人」。

陽光與甜甜從2011年開始從大陸租借10年，也是英國僅有的2隻熊貓。去年雄性的陽光因被檢查出腫瘤而切除了兩個睪丸，今年4月則是甜甜第一次接受人工授精。此外，熊貓轉移至新的園區後，園方還設置了直播網站，讓民眾能隨時看見熊貓。（觀看直播點此）