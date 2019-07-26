親近水豚君免出國！木柵動物園「熱帶雨林館」開放 7大特色搶先看

2019-07-26 10:18 聯合新聞網 BabyHome



【文：武美齡】

許多人對網路上看到的國外水豚泡湯可愛模樣印象深刻，現在不用出國就能一睹水豚呆萌的模樣啦！台北市立動物園的新地標「熱帶雨林區-穿山甲館」已開放，還可見到電影「動物方程式」的人氣動物「二指樹懶」，更多精采特色等著親子們來發掘！

1.穿山甲造型超吸睛

台北市立動物園「熱帶雨林室內館」又稱為「穿山甲館」，是以台灣穿山甲意象來設計建物外觀，耗資3.9億打造而成，這座室內館很適合親子同遊，即便下雨也不怕淋濕。館內特別營造出與熱帶雨林相似的生態場景，模擬自然法則進行經營管理，讓小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類等野生動物自在悠遊其中，展現活動、覓食或繁殖，是不是非常特別呢。

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2. 呆萌水豚君近距離和你說哈囉！

可愛的水豚君就在「穿山甲館」旁的戶外區！呆萌的模樣吸引遊客駐足流連。

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大食蟻獸住在水豚君隔壁，到訪時別忘了來看看牠。

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3. 沿參觀步道分層逛繞好豐富

準備進入「穿山甲館」囉！沿著參觀步道前行，會先進入中層的夜行動物區，再由地下層的象魚池，逐漸向上繞行通往樹冠層，民眾隨機就會觀察到不同棲位的各種動、植物。

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4.新嬌客！來自上野動物園的指猴

指猴是馬達加斯加的特有動物，也是體型最大的夜行性靈長類，長相非常特別。這隻雌性指猴原本照養在日本東京上野動物園，已於7/1搭乘日本航空順利飛抵台灣，也在最新的穿山甲館和大家見面。

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5.地下層-水底隧道

可欣賞象魚、黑帝王魟、紅銀板等亞馬遜河大型魚類悠游於眼前，隧道另一側則展示屬於底棲性的中美洲慈鯛科魚類。

6. 「動物方程式」電影人氣動物「二指樹懶」

在館內的熱帶喬木間，不經意會發現行動緩慢的二指樹獺或好奇的棉頭狷猴，天氣好時，在步道上甚至有機會遇到優雅散步的大寶冠鳥或是青鸞喔！

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7.館區尾部-獨立網籠

透過室內賞鳥牆的設計概念，遊客可欣賞紅藍吸蜜鸚鵡、維多利亞冠鴿安心於棲木上休息或進食，或是自在地進出巢箱的可愛模樣。一旁還有保育員精心打造的五星級「箭毒蛙房」，透過玻璃櫥窗就能觀察箭毒蛙的生活史。此外，館內還有「動物廚房」、「野外工作站」等教育展示空間，讓民眾一窺保育員和研究人員幕後工作的實況。

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戶外活動區還有多種列名IUCN(自然生態保育聯盟)極危或瀕危的物種，例如：婆羅洲紅毛猩猩、棕蜘蛛猴、三線潮龜及馬來長吻鱷等，等著大家一起來和動物做朋友。

穿山甲館參觀方式

比照「大貓熊參觀券」發放模式，於大門入口閘門後方設置「穿山甲館參觀券」發放處，在假日人潮眾多時，依序發放參觀券給入園的遊客，遊客可依票券時間入館參觀，避免長時間排隊等候。基於遊客參觀品質及安全等因素考量，以先到先發、一人一票(含免票對象)為發放原則，不能代領。

因開幕初期參觀人潮較多，建議大家盡量選擇於平日來園參觀，若已安排假日來園，建議提早出門，以免向隅。

想看「穿山甲」本尊？要到「保育廊道」

雖說「穿山甲館」是模擬穿山甲的外型，但在「穿山甲館」可是看不到穿山甲本人的唷！穿山甲的家位於動物園大門入口右前方的「保育廊道」，就在「台灣動物區」旁。

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