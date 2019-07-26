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親近水豚君免出國！木柵動物園「熱帶雨林館」開放 7大特色搶先看

2019-07-26 10:18聯合新聞網 BabyHome

【文：武美齡】

許多人對網路上看到的國外水豚泡湯可愛模樣印象深刻，現在不用出國就能一睹水豚呆萌的模樣啦！台北市立動物園的新地標「熱帶雨林區-穿山甲館」已開放，還可見到電影「動物方程式」的人氣動物「二指樹懶」，更多精采特色等著親子們來發掘！

1.穿山甲造型超吸睛

台北市立動物園「熱帶雨林室內館」又稱為「穿山甲館」，是以台灣穿山甲意象來設計建物外觀，耗資3.9億打造而成，這座室內館很適合親子同遊，即便下雨也不怕淋濕。館內特別營造出與熱帶雨林相似的生態場景，模擬自然法則進行經營管理，讓小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類等野生動物自在悠遊其中，展現活動、覓食或繁殖，是不是非常特別呢。

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2. 呆萌水豚君近距離和你說哈囉！

可愛的水豚君就在「穿山甲館」旁的戶外區！呆萌的模樣吸引遊客駐足流連。

圖片來源／台北市立動物園FB
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大食蟻獸住在水豚君隔壁，到訪時別忘了來看看牠。

圖片來源／台北市立動物園FB
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3. 沿參觀步道分層逛繞好豐富

準備進入「穿山甲館」囉！沿著參觀步道前行，會先進入中層的夜行動物區，再由地下層的象魚池，逐漸向上繞行通往樹冠層，民眾隨機就會觀察到不同棲位的各種動、植物。

圖片來源／台北市政府
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圖片來源／台北市政府
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4.新嬌客！來自上野動物園的指猴

指猴是馬達加斯加的特有動物，也是體型最大的夜行性靈長類，長相非常特別。這隻雌性指猴原本照養在日本東京上野動物園，已於7/1搭乘日本航空順利飛抵台灣，也在最新的穿山甲館和大家見面。

圖片來源／台北市立動物園FB
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5.地下層-水底隧道

可欣賞象魚、黑帝王魟、紅銀板等亞馬遜河大型魚類悠游於眼前，隧道另一側則展示屬於底棲性的中美洲慈鯛科魚類。

6. 「動物方程式」電影人氣動物「二指樹懶」

在館內的熱帶喬木間不經意會發現行動緩慢的二指樹獺或好奇的棉頭狷猴，天氣好時，在步道上甚至有機會遇到優雅散步的大寶冠鳥或是青鸞喔！

圖片來源／台北市立動物園FB
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圖片來源／台北市立動物園FB
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7.館區尾部-獨立網籠

透過室內賞鳥牆的設計概念，遊客可欣賞紅藍吸蜜鸚鵡、維多利亞冠鴿安心於棲木上休息或進食，或是自在地進出巢箱的可愛模樣。一旁還有保育員精心打造的五星級「箭毒蛙房」，透過玻璃櫥窗就能觀察箭毒蛙的生活史。此外，館內還有「動物廚房」、「野外工作站」等教育展示空間，讓民眾一窺保育員和研究人員幕後工作的實況。

圖片來源／台北市政府
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戶外活動區還有多種列名IUCN(自然生態保育聯盟)極危或瀕危的物種，例如：婆羅洲紅毛猩猩、棕蜘蛛猴、三線潮龜及馬來長吻鱷等，等著大家一起來和動物做朋友。

穿山甲館參觀方式

比照「大貓熊參觀券」發放模式，於大門入口閘門後方設置「穿山甲館參觀券」發放處，在假日人潮眾多時，依序發放參觀券給入園的遊客，遊客可依票券時間入館參觀，避免長時間排隊等候。基於遊客參觀品質及安全等因素考量，以先到先發、一人一票(含免票對象)為發放原則，不能代領。

因開幕初期參觀人潮較多，建議大家盡量選擇於平日來園參觀，若已安排假日來園，建議提早出門，以免向隅。

想看「穿山甲」本尊？要到「保育廊道」

雖說「穿山甲館」是模擬穿山甲的外型，但在「穿山甲館」可是看不到穿山甲本人的唷！穿山甲的家位於動物園大門入口右前方的「保育廊道」，就在「台灣動物區」旁。

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