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影／兩犬誓死保護1歲小主人 纏鬥毒蛇最終獲勝卻斷了氣

2019-07-24 16:56聯合新聞網 綜合報導

日前，位於菲律賓的基達帕萬市(Kidapawan City)的一處民宅遭眼鏡蛇入侵，家中僅有一名1歲女幼童和保姆，發生驚險的犬蛇相鬥。

民宅主人薩林姆(Jaime Selim)是一名速食店經理，和女主人寶儀(Pauie)雙雙外出工作，僅留下1歲女嬰史蓋（Skye）、保姆還有2隻狗在家。兩歲的白色母狗摩希(Moxie)以及四歲黑色母狗蜜莉（Miley），與入侵民宅的眼鏡蛇纏鬥，卻在激鬥一番後，蜜莉因傷勢過重而死亡，摩希則是遭到毒液攻擊導致失明。

四歲蜜莉遭受毒液攻擊。圖擷自YouTube
四歲蜜莉遭受毒液攻擊。圖擷自YouTube
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從監視畫面可見，眼鏡蛇從圍欄下方空隙爬進民宅空地，兩隻狗發現後隨即瘋狂吠叫，並試圖撕咬毒蛇，四歲的蜜莉進攻積極，豈料眼鏡蛇直奔靠近女嬰的前門，兩隻狗相互合作咬住蛇的尾巴，硬是將眼鏡蛇拖離，經過長達兩分鐘的纏鬥後，眼鏡蛇終於成功被咬死，但蜜莉在打鬥的過程中，受到眼鏡蛇的毒液攻擊，數分鐘後便倒地不起，在緊急送醫過程中，蜜莉便斷了氣，而摩希同樣也受到毒液傷害，目前雙眼失明。

黑色四歲蜜莉和白色兩歲摩希。圖擷自YouTube
黑色四歲蜜莉和白色兩歲摩希。圖擷自YouTube
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根據英國《太陽報》報導，女嬰的父親薩林姆表示感到震驚但也為兩隻狗感到驕傲，「再多的謝謝都不足以感謝牠們救了史蓋一命。我們會非常想念牠們」。兩隻狗英勇攻擊眼鏡蛇畫面，全被監視器錄下，蜜莉和摩希忠勇的行為，令人感動。

眼鏡蛇菲律賓
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