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大丹狗「馬魂附身」 影片引數萬網友瘋傳

2019-07-23 20:19聯合新聞網 綜合報導

國外這隻大丹狗會不由自主跟著電視中的馬匹一起跳躍。圖擷自Kelsey Taras...
國外這隻大丹狗會不由自主跟著電視中的馬匹一起跳躍。圖擷自Kelsey Tarasoff臉書
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大丹犬體型巨大，一般大丹犬的身高可達70公分以上，由於身高和體型相較於一般的狗還要大很多，因此養起來真的可以給兒童「當馬騎」，甚至常常被戲稱為「小馬」。而近日國外就有隻被「馬靈魂附身」的大丹犬，影片在網路上瘋傳。

這隻名叫布魯托（Pluto）的大丹犬，似乎就像是有「馬的靈魂」，當主人在電視上播著牛仔競賽的節目時，布魯托突然忍不住跟著電視中的馬匹一起跳躍，甚至發出低吼的叫聲，才短短30秒的影片被主人凱爾賽（Kelsey Tarasoff）拍下PO上臉書，立刻吸引超過9萬多名網友轉發。

布魯托是隻有著咖啡色斑紋的大丹狗，體型就像隻小馬，那天凱爾賽在電視上播著牛仔競賽的轉播，沒想到布魯托竟站在電視螢幕前看的目不轉睛，學習賽馬跳躍的姿勢，每跳一下就帶著沉重的「落地聲」，甚至連姿勢都模仿的唯妙唯肖，看起來就像是被馬的靈魂附身。

影片一PO上網，立刻引來網友瘋狂留言轉發，許多網友都被布魯托投入的神情逗樂，「第一次看到狗狗會有這種反應，實在太可愛了！」、「牠的夢想是當一匹馬吧」、「感覺的出來牠真的想當馬」。甚至有網友建議主人帶牠去參加賽馬比賽「牠在家裡那麼勤奮練習，媽媽就帶牠去參加吧」。

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