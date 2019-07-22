新種鯊魚會發光 獵物自動嘴邊送

2019-07-22 15:33 中央社 紐約21日綜合外電報導



大家都知道鯊魚會悄悄尾隨獵物，靜待時機發動攻擊，把獵物一舉擒來；但美國最近發現的這個新種鯊魚很不一樣，牠只要在暗處「曖曖內含光」，獵物就會受其吸引，自動送上門。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國杜蘭大學（Tulane University）新研究，長5.5吋的美國口袋鯊（American Pocket Shark）是在墨西哥灣發現的新物種，牠外型的兇惡不值一提，因為牠讓人眼睛為之一「亮」的特色，更值得大書特書。

科學家2010年在墨灣研究抹香鯨時，偶然捕捉到一隻小型公鎧鯊，但直到2013年，國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA）研究員葛瑞斯（Mark Grace）發現牠在一池魚群中獨自閃亮，才真正開始展開研究。

葛瑞斯在聲明中說，這僅僅是口袋鯊第2次被捕捉或被記錄到，另一次是1979年，曾有人在東太平洋見過口袋鯊。

「牠們是不同品種，來自不同海洋，都極其罕見。」

根據杜蘭大學研究報告，在墨灣發現的這隻口袋鯊前側鰭旁的袋狀腺體會分泌發光液體，對牠獵食幫助很大，因為獵物會受光吸引，而這隻小小的獵食者藏身亮光後根本等同隱形，趁獵物不注意發動攻擊，簡直易如反掌。

海洋有機體發光並不罕見，國家海洋暨大氣總署估計，生活在深海中的動物約9成都會發光，不過目前有關深海生物的研究相當貧乏。

根據史密森尼國家自然史博物館（SmithsonianNational Museum of Natural History），動物因為化學反應釋放光能，才會發出亮光。有機體會藉發光來吸引配偶、警告攻擊者別靠近，但大多時候牠們發光都是為了獵食，先藉著發光把較小的海洋生物吸引過來，再一舉成擒，飽餐一頓。