親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

精緻偵查？前檢察官：警界的專案績效是最大敵人

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

新種鯊魚會發光 獵物自動嘴邊送

2019-07-22 15:33中央社 紐約21日綜合外電報導

大家都知道鯊魚會悄悄尾隨獵物，靜待時機發動攻擊，把獵物一舉擒來；但美國最近發現的這個新種鯊魚很不一樣，牠只要在暗處「曖曖內含光」，獵物就會受其吸引，自動送上門。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國杜蘭大學（Tulane University）新研究，長5.5吋的美國口袋鯊（American Pocket Shark）是在墨西哥灣發現的新物種，牠外型的兇惡不值一提，因為牠讓人眼睛為之一「亮」的特色，更值得大書特書。

科學家2010年在墨灣研究抹香鯨時，偶然捕捉到一隻小型公鎧鯊，但直到2013年，國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA）研究員葛瑞斯（Mark Grace）發現牠在一池魚群中獨自閃亮，才真正開始展開研究。

葛瑞斯在聲明中說，這僅僅是口袋鯊第2次被捕捉或被記錄到，另一次是1979年，曾有人在東太平洋見過口袋鯊。

「牠們是不同品種，來自不同海洋，都極其罕見。」

根據杜蘭大學研究報告，在墨灣發現的這隻口袋鯊前側鰭旁的袋狀腺體會分泌發光液體，對牠獵食幫助很大，因為獵物會受光吸引，而這隻小小的獵食者藏身亮光後根本等同隱形，趁獵物不注意發動攻擊，簡直易如反掌。

海洋有機體發光並不罕見，國家海洋暨大氣總署估計，生活在深海中的動物約9成都會發光，不過目前有關深海生物的研究相當貧乏。

根據史密森尼國家自然史博物館（SmithsonianNational Museum of Natural History），動物因為化學反應釋放光能，才會發出亮光。有機體會藉發光來吸引配偶、警告攻擊者別靠近，但大多時候牠們發光都是為了獵食，先藉著發光把較小的海洋生物吸引過來，再一舉成擒，飽餐一頓。

鯊魚抹香鯨墨西哥
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

動物園上演食物爭奪戰 棉頭絹猴vs二趾樹獺

2019-07-22 11:13

勝洋水草水雉又來繁殖 導演搶拍記錄生態

2019-07-21 23:30

影／大鴕鳥超車闖紅燈狂奔 駕駛驚：以為侏儸紀動物跑出來

2019-07-21 20:54

影／兩棲爬蟲類走秀見面會 小朋友驚呼：澤巨蜥泡水了

2019-07-20 16:24

大水毀家園！老虎借人類家避難 還在床上睡了一會

2019-07-20 16:14

海科館見面會／兩棲爬蟲今走秀 近距離接觸

2019-07-19 23:39

基隆黑鳶繁殖 破紀錄

2019-07-19 23:31

基隆黑鳶繁殖破紀錄 14隻幼鳥順利離巢

2019-07-19 16:05

網批可恥！野生動物風婚禮出現斑馬 酒店以驢子「塗一塗」冒充

2019-07-19 14:19

影／世上最貴瀕危陸龜一隻2百萬 走私桃機遭查獲

2019-07-19 13:14

夜晚狂敲門！他一開驚見「螃蟹」 網笑虧：颱風來了借躲一下

2019-07-19 12:00

大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿

2019-07-19 09:25

日本黑熊母帶子覓食跌進牧場飼料桶 糗變玉米吃到飽

2019-07-18 17:01

打擊非法繁殖場 禁止寵物買賣有用嗎？

2019-07-18 16:05

他未婚無後…一張狗狗為主人穿喪服照 感動上萬人

2019-07-18 15:59

世界上超稀有「藍色蟒蛇」 價格堪比一輛法拉利！

2019-07-17 21:27

立法禁止寵物買賣有用嗎？露西法案在台灣

2019-07-17 14:50

競爭生存 「慈鯛」魚爸媽會護幼行

2019-07-17 12:57

不只巧克力對狗有毒 FDA 呼籲飼主注意木糖醇食品

2019-07-17 12:01

北市公園狗狗活動區 議員：少得可憐

2019-07-16 23:34

男夜闖野柳地質公園保育垂釣被抓 最高可罰100萬元

2019-07-16 14:34

愛犬被鱷魚緊咬不放 美75歲翁踢飛鱷魚救狗

2019-07-16 13:54

可愛罪犯！兩隻企鵝誤闖壽司店 警方到場「逮捕」歸案

2019-07-16 13:53

貓大便回收種出有機好茶 他用循環經濟照顧街貓

2019-07-16 13:05

影／比人還大！ 英國攝影師捕捉到「怪物級水母」

2019-07-16 10:34

馬來貘速配 動物園盼新娃

2019-07-16 00:54

連國寶都敢砸！北京動物園熊貓半小時被石頭K了2次

2019-07-15 22:13

北市動物園譜新戀曲 馬來貘情侶彼此看對眼

2019-07-15 11:40

石虎又遭路殺 「非減速就可解決」

2019-07-14 23:20

中部最大七星級寵物旅館「沃夫」開館營運

2019-07-14 18:23

苗栗140縣道石虎路殺熱區 再傳成年母石虎路殺憾事

2019-07-14 16:09

「龍貓」呆萌好吸睛 動保處：飼養條件高 想養要三思

2019-07-14 10:28

動物園穿山甲館3D動線 與動物親密接觸

2019-07-14 07:51

南安小熊遊人間 黑熊媽媽黃美秀出書露點滴

2019-07-13 19:38

影／巨型鬼蝠魟主動親近！潛水客驚覺：牠在向我們求助

2019-07-13 12:19

世界最大海龜「棱皮龜」被眾漢當馬騎 影片外流引發眾怒

2019-07-12 16:52

上半年死亡海龜 半數吃進人造廢棄物

2019-07-12 14:21

綠建築穿山甲館 動物園熱門新地標

2019-07-12 13:59

海保署：台灣鯨豚及海龜擱淺5成體內發現人造廢棄物

2019-07-12 11:11
看更多

熱門文章

大暑將至 中醫籲多吃絲瓜、茄子、番茄等涼性蔬果

2019-07-22 07:10

最大亮點太燒錢 桃機3航廈蓋不下去

2019-07-22 00:19

對流雲系發展旺盛 17縣市發布大雨特報

2019-07-22 10:57

好市多商品介紹「欲言又止」 他急呼：什麼啦，把話說完啊

2019-07-22 11:34

「小丸子書包」要價八千他喊貴 網友：買到賺到

2019-07-22 11:07

唐綺陽星座運勢週報：天秤工作勿擔憂太多 射手感情有突破

2019-07-22 07:00

台南登革熱疫情爆開 祭出封閉公園兩周手段

2019-07-22 11:13

氣象局：全台留意短時強降雨 北部恐下到晚間8時

2019-07-22 08:57

無盡的AA心好累…男友南下探望要她付油錢 國考生忍痛放生

2019-07-22 11:16

午後雷陣雨範圍廣、下得久 出門帶雨具

2019-07-22 05:02

彭啟明：明起轉高溫夏季天氣 午後雷陣雨型態略不同

2019-07-22 07:23

獨／骨科醫師開健身房 教導病人增肌更健康

2019-07-21 19:41

另一半對你「心死」3大徵兆 不問在幹嘛就要注意

2019-07-21 21:29

12縣市大雨特報！北北基嚴防豪雨突襲

2019-07-21 17:37

威力彩今天開獎 頭獎上看12億元

2019-07-22 05:59

Uber Eats、Foodpanda的合作餐飲 八成有食安風險

2019-07-22 13:00

【重磅快評】桃機第三航廈展翅高飛？插翅難飛？

2019-07-22 09:58

影／大鴕鳥超車闖紅燈狂奔 駕駛驚：以為侏儸紀動物跑出來

2019-07-21 20:54

每日星座運勢／獅子預定事順利推動 想到就能做到

2019-07-22 00:00

獨／不只是吃藥 糖尿病醫師開健身房鼓勵病人運動

2019-07-21 19:41

首隻台版安格斯牛今屠宰上市 早被高檔餐廳訂購

2019-07-22 11:17

便祕5大類型 你是哪一種?

2019-07-21 23:46

【子女心情】May／最後的時光

2019-07-22 06:00

【女性臉譜】吳一忠／滿姨

2019-07-22 06:00

台灣世曦：桃機第三航廈經費估不足120億元

2019-07-22 11:37

【親子教養】黃美綺／學習這檔事

2019-07-22 06:00

午後暴雨 北市府緊急開設災害應變中心

2019-07-22 16:12

冰島海灘逾50頭鯨魚集體擱淺 飛行員拍下心碎一幕

2019-07-22 14:34

影／夏旅展撿便宜！長榮官網促銷 旅行社團費同步降價

2019-07-21 17:02

今起雨勢趨緩 小心36度高溫

2019-07-22 00:19

日本櫻花開得那麼美 原來這項法寶可治病與通氣

2019-07-22 07:28

國內研究：九成五青年有孤寂感 近四成易陷憂鬱

2019-07-22 09:30

大雨炸新北 災變中心3級開設強對流延伸三芝

2019-07-21 17:24

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

未來一周大氣不穩 遇這作用就有對流發展

2019-07-22 07:52

日本動漫縱火悲劇 醫師：有這些警訊要特別注意

2019-07-21 18:07

勝洋水草水雉又來繁殖 導演搶拍記錄生態

2019-07-21 23:30

割包皮有新技術 過程只要5分鐘

2019-07-22 09:21

冬瓜能減肥? 醫師：還是要運動

2019-07-21 23:46

限量70組！Lady M情人節氣球明開搶 還有這款「大人味」新登場

2019-07-21 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top