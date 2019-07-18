他未婚無後…一張狗狗為主人穿喪服照 感動上萬人

2019-07-18 15:59 聯合新聞網 綜合報導



忠心的毛小孩是永遠的家人。 圖擷自 出處（9/10） 分享 facebook

台灣邁入高齡、少子化社會，或許有不少人將面臨身後無人送終的情況。一名亡故男性因為生前未婚，死後未留後代，家人於是讓他的愛犬穿上孝服，進靈堂陪伴主人走完最後一段路，感動數萬網友，認為這是「最棒的決定」。

一名網友的哥哥日前過世，他在臉書不公開社團「爆廢公社」發文表示，哥哥沒有結婚，也沒留下子嗣，家人們在經過協調後，決定讓他生前疼愛的狗狗「熱狗」披上喪服，送主人最後一程，「看著熱狗眼睛都紅了，大家的眼眶也跟著紅了」。

穿喪服的「熱狗」坐在靈堂前的照片，讓大批網友感動不已，「摯愛的毛孩送最後一程，相信你哥哥在天之靈也很欣慰」、「哥哥知道熱狗來送他一定很滿足，家屬別太傷心」、「你們家很開明，大哥會很開心」、「家人真有愛，願意讓狗狗家人送最後一程，好感動」。

有網友表示看過毛小孩因習俗不被允許進靈堂，只能在車上偷偷送別主人，因此也顯示這家人真的把「熱狗」視為家中一份子，「毛孩是一輩子的家人」、「這樣很有意義，你哥哥的家人全都來送，會比較安心離開」，還有不少人認為狗狗很有靈性，一定知道主人已經離開人世。

部分網友也關心「熱狗」日後的安排，「狗狗年紀也大了～謝謝牠的陪伴」、「好好幫忙照顧熱狗，也是了他心願」、「希望你能代替哥哥繼續照顧熱狗給牠愛」。發文者則回應道「熱狗」已15歲了，「家人會照顧到老」。