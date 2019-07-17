競爭生存 「慈鯛」魚爸媽會護幼行
熱帶雨林自然資源豐富、競爭激烈，不同物種為了爭取資源和空間，演化出特殊的習性。像是慈鯛科的魚類，產子後會持續保護子代，直到牠們可以自行生活為止，特殊的演化行為，和其他魚類任由後代自生自滅完全不同。
台北市立動物園新開放的熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome）中，有設置專門照養熱帶雨林水域物種的區域。為了讓牠們可以在相同的水域裡生活，保育員要考慮到每個物種適合的水質、大小、生活的區域、食性和隱蔽性。
為了滿足每種魚不同的生活需求，難度可說是非常艱鉅，也使得保育員在魚種的選擇上，都是優先以狀況良好以及適應力較廣泛的物種為主。
另一個困難點，就是大多數的魚類都是屬於雜食性的，牠們為了生存、幾乎是有什麼就吃什麼，才不管自己所吃下去的小魚，是不是由保育員辛辛苦苦照養大的「室友」。
為了克服魚群食性廣泛且可能會主動攻擊的問題，保育員打從一開始在單獨飼養的階段，就採取不餵食活餌的策略，以避免誘發大型魚類追捕其他小型魚類的本能。在長期的馴化之後，才得以形成現今熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome），水域中多樣且物種看似和平共處的榮景。
在競爭激烈的生存戰中，有種絲毫不在意其他大型魚類虎視眈眈的物種，就是慈鯛科的魚類。
顧名思義，「慈鯛科」的魚為什麼會有「慈鯛」的稱號，或許就是因為魚爸媽的護幼行為而得名。牠們會在卵或是幼魚時期，不眠不休地守護下一代，有些「慈鯛科」的魚爸媽甚至演化出「口孵器」的構造，當感受到威脅時，會將幼魚通通收到口中，保護幼魚不輕易受到攻擊，一直到孩子們長大而且能夠獨立生活為止。
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