競爭生存 「慈鯛」魚爸媽會護幼行

2019-07-17 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



熱帶雨林自然資源豐富、競爭激烈，不同物種為了爭取資源和空間，演化出特殊的習性。像是慈鯛科的魚類，產子後會持續保護子代，直到牠們可以自行生活為止，特殊的演化行為，和其他魚類任由後代自生自滅完全不同。

台北市立動物園新開放的熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome）中，有設置專門照養熱帶雨林水域物種的區域。為了讓牠們可以在相同的水域裡生活，保育員要考慮到每個物種適合的水質、大小、生活的區域、食性和隱蔽性。

為了滿足每種魚不同的生活需求，難度可說是非常艱鉅，也使得保育員在魚種的選擇上，都是優先以狀況良好以及適應力較廣泛的物種為主。

另一個困難點，就是大多數的魚類都是屬於雜食性的，牠們為了生存、幾乎是有什麼就吃什麼，才不管自己所吃下去的小魚，是不是由保育員辛辛苦苦照養大的「室友」。

為了克服魚群食性廣泛且可能會主動攻擊的問題，保育員打從一開始在單獨飼養的階段，就採取不餵食活餌的策略，以避免誘發大型魚類追捕其他小型魚類的本能。在長期的馴化之後，才得以形成現今熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome），水域中多樣且物種看似和平共處的榮景。

在競爭激烈的生存戰中，有種絲毫不在意其他大型魚類虎視眈眈的物種，就是慈鯛科的魚類。