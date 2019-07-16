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愛犬被鱷魚緊咬不放 美75歲翁踢飛鱷魚救狗

2019-07-16 13:54聯合新聞網 綜合報導

9日早上，巴狄愛犬被一隻8英尺長的鱷魚襲擊。事件發生後，巴狄在鱷魚警告標誌旁邊幫...
9日早上，巴狄愛犬被一隻8英尺長的鱷魚襲擊。事件發生後，巴狄在鱷魚警告標誌旁邊幫愛犬拍了這張照片。圖擷自Tampa Bay Times
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美國佛羅里達一名75歲的男子巴狄阿克曼（Buddy Ackerman）與愛犬Osi散步，狗狗卻被突然出現的鱷魚咬住。為了救下心愛的黃金獵犬，巴狄英勇的踢飛足足有2.5公尺長的鱷魚，將愛犬從鱷魚的口中救下。

美國FOX新聞報導，9日巴狄帶著女兒飼養的黃金獵犬在家附近的帕姆港公寓（Palm Harbor Condominium）散步，大約早上五點半，天色還未全亮，巴狄便聽到愛犬的嗚咽聲從池塘那邊傳來，之後巴狄就看見一隻鱷魚抓住愛犬。

巴狄告訴當地媒體，當他看到鱷魚咬著狗時緊張到滑倒，他拉住愛犬的伸縮鏈條並不斷踢鱷魚的嘴部，試圖從鱷魚的口中救回愛犬。最後鱷魚受不了踢擊，狗狗便從鱷魚嘴中平安無事逃離。

巴狄的女兒受訪時說：「我的爸爸是我們的英雄，我和Osi非常慶幸沒有人受傷。」巴狄之後也通知佛羅里達魚類及野生動物保育協會（FWC），稍晚他們便抓到鱷魚。

根據FWC統計，四月鱷魚交配季開始後，越來越多具侵略性的鱷魚出現並影響當地居民生活，去年一名南卡羅萊納州婦人也因為試圖從鱷魚口中救下愛犬，而被鱷魚拖至潟湖中咬死。FWC提醒當地民眾帶寵物散步時，記得隨時繫好鏈子並遠離水邊。

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