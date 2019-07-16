影／比人還大！ 英國攝影師捕捉到「怪物級水母」

2019-07-16 10:34 聯合新聞網 綜合報導



丹與莉茲到康沃爾海岸遇上「怪物級」桶水母，大小與莉茲差不多。圖擷自 臉書 Lizzie Daly Wildlife 分享 facebook

動物攝影師丹‧亞培（Dan Abbott）與生物學家，同時也是「BBC Earth」的主持人莉茲‧戴利（Lizzie Daly）在英國康沃爾郡海岸捕捉到驚人的影像。一隻與莉茲差不多大的桶水母（Barrel jellyfish）出現在他們身邊，龐大的體型讓丹直呼：「這是我見過最大的水母！」

根據《每日郵報》報導，丹和莉茲兩人13日來到英國康沃爾郡法爾茂斯海岸（Coast of Falmouth），進行拍攝海洋生物的任務，拍攝到一半，兩人突然遇上這隻巨大的桶水母。據丹的描述，這隻水母大約有一公尺半長、一公尺寬。為證明水母的巨大，丹拍下莉茲與水母的合照，照片中的莉茲竟比水母還小。兩人完全不敢相信自己所見，丹表示，這是一種令人難以置信的動物，「這次的經驗讓我們倆十分驚訝。」

丹和莉茲過去一周踏遍英國不同小島，找尋各大海洋生物出現的熱點，兩人從法恩群島（Farne Islands）到蘇格蘭西北海岸，拍攝到包含海豹、小鬚鯨及海鳥等多種生物。康沃爾郡海岸是兩人的最後一站。兩人在旅程中同時為海洋保護協會募款，所有過程中拍攝的照片及影片則由莉茲上傳至社群媒體。

桶水母是英國海域內最大的水母，據野生動物信託基金（Wildlife Trust）統計數據，桶水母通常會在春末時，受到逐漸升高的海溫吸引，五到六月被海水帶至英國海岸，有時數量可達上百隻。由於他們能長到垃圾桶蓋的大小，因此有「垃圾桶蓋水母」的綽號。

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