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傳家長代寫備審資料成範本 成大回應了...

「龍貓」呆萌好吸睛 動保處：飼養條件高 想養要三思

2019-07-14 10:28聯合報 記者翁浩然╱即時報導

南港展覽館寵物用品展上周落幕，北市動物保護處卻接獲展場有走私保育類絨鼠的檢舉，經動保處查證，展場的絨鼠是業者合法申請輸入的人工飼養繁殖寵物，並非保育類野生動物；不過，動保處也呼籲，俗稱龍貓、皮卡丘、栗鼠的絨鼠，飼養條件高，民眾飼養前一定要慎重考慮。

近年來已不僅止有犬、貓、兔、鼠被民眾選擇為伴侶動物，其他特殊物種如寵物鸚鵡、綠鬣蜥、象龜、玉米蛇等都是新興寵物市場上常見的寵物類型，但飼養前若不了解動物習性，恐付出不少代價。

動保處動物救援隊長吳晉安指出，原生於南美洲高海拔山脈地區的絨鼠，全身布滿均勻的絨毛，習慣居住在岩石縫隙、山脈洞穴中，習慣的溫度約為攝氏16到20度；但台灣夏季高溫炎熱，想飼養必須讓絨鼠可隨時居住於冷氣房中，否則可能因中暑、熱衰竭死亡。

吳晉安說，絨鼠是個跳高高手，最高能跳到1.8米，因此需要的活動範圍也相當大，飼養需給予較大的空間，同時絨鼠對於食物也有比較高的需求，不可隨意餵食種子等，飼養前後都需要花費很大的心力了解與照顧。

動保處也提醒，民眾無論是飼養犬、貓或是特殊寵物，飼養前都必須了解動物不同的習性，並考慮未來寵物成長後的體型差異、所需飼料量及寵物可活歲數，選擇有辦法照顧的動物；通常越特殊的寵物，飼養門檻也越高、飼主需付出心力也越多。

動保處強調，任何人為飼養的脊椎動物都「動物保護法」範圍內，飼養特殊寵物也要遵守法規，例如有飼養不當可依法開罰3000元到1萬5000元，棄養則可罰3萬元到15萬元。

北市動保處呼籲，俗稱龍貓、皮卡丘、栗鼠的絨鼠，飼養條件高，民眾飼養前一定要慎重考...
北市動保處呼籲，俗稱龍貓、皮卡丘、栗鼠的絨鼠，飼養條件高，民眾飼養前一定要慎重考慮。圖／動保處提供
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