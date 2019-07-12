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綠建築穿山甲館 動物園熱門新地標

2019-07-12 13:59聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市立動物園「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」7月9日正式開放後，假日人潮水洩不通。被稱作「穿山甲館 Pangolin Dome」，是因為這棟建築樓高24公尺，以台灣穿山甲意象為造型，獨一無二的建築外觀，成為台北市立動物園的新地標。

新落成的「熱帶雨林室內館新建工程」，造價近3.9億元，基地面積約1.5公頃，包含6個戶外展示區和1室內館舍，有如一隻台灣穿山甲盤踞在地。

這棟仿生綠建築，也獲得「黃金級」綠建築認證。高層空間融合水域，樹基、樹幹到樹冠層的沉浸式複合生態系展示，輔以倒木、樹藤、落葉等自然材質布置，營造與熱帶雨林相似的生態場景。

同時模擬自然法則進行經營管理，讓小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類等野生動物自在悠遊其中，展現活動、覓食或繁殖等自然行為。

建物四周及頂部皆以圍網隔離，防止外界鳥禽進入，避免疫病傳染。

多數植栽仍須等待時間慢長大，但整體空間開闊，植栽錯落有致，遊客先進入中層的夜行動物區，再由地下層的象魚池，逐漸向上繞行通往樹冠層，可觀察到不同棲位的各種動、植物。

例如，地下層的水底隧道可以欣賞象魚、黑帝王魟、紅銀板等亞馬遜河大型魚類悠游。另一側則展示屬於底棲性的中美洲慈鯛科魚類。熱帶喬木間，則住了棉頭狷猴、行動緩慢的二指樹獺。步道上還機會遇到大寶冠鳥或青鸞。

穿山甲館以台灣穿山甲為造型。圖 / 台北市立動物園提供
穿山甲館以台灣穿山甲為造型。圖 / 台北市立動物園提供
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台灣穿山甲。圖 / 台北市立動物園提供
台灣穿山甲。圖 / 台北市立動物園提供
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穿山甲館以台灣穿山甲為造型。圖 / 台北市立動物園提供
穿山甲館以台灣穿山甲為造型。圖 / 台北市立動物園提供
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穿山甲館中有熱帶雨林代表物種巨嘴鳥。圖 / 台北市立動物園提供
穿山甲館中有熱帶雨林代表物種巨嘴鳥。圖 / 台北市立動物園提供
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綠建築魚類動物園
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