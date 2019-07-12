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海保署：台灣鯨豚及海龜擱淺5成體內發現人造廢棄物

2019-07-12 11:11聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

海洋委員海洋保育署今天公布第2季鯨豚海龜擱淺報告，今年4月到6月全台共有50隻鯨豚通報案件，其中40隻死亡，10隻為活體；海龜部分，全台共71隻通報案件，其中53隻死亡，18隻為活體。

海保署說明，第2季鯨豚通報擱淺種類以小虎鯨13隻為最高，主要是由於4月間在高雄海灘發生小虎鯨集體擱淺事件。

至於鯨豚擱淺分布前三區域，分別是高雄市（12隻）、連江縣（6隻）及台東縣（5隻）。

這些擱淺個案中， 25隻被發現時因身軀腐爛，死因難以判斷，其餘個體經解剖檢查後，15隻推測是疾病感染導致死亡，4隻推測嗆水導致死亡，6隻有漁業誤捕跡象。

在海龜通報部分，第2季通報數量較第1季減少，種類同樣以綠蠵龜最多（65隻）。

擱淺區域主要在台東縣(14隻 )、屏東縣((13隻 ) 及新北市( 12隻 )。

擱淺死亡的海龜中，多數因屍體腐爛，難以判定死因，1隻海龜有廢棄漁網纏繞，1隻有遭受船隻撞擊背甲破裂的痕跡。另外，在18隻活體救援案件中，有6隻為不小心誤闖定置網或遭到誤捕，由漁民主動通報而救援，1隻為民眾誤釣主動通報，也因為及時通報，這些海龜的存活率得以提高，有機會重回大海。

海保署說明，根據分析消化道內容物，第2季在死亡擱淺的鯨豚中，並未明顯發現有人造廢棄物的情形；但如統計上半年累積48隻死亡擱淺海龜解剖，在26隻海龜消化道內，發現重量、大小不相等的人造物，比例約為54%。發現的人造物種類包括硬塑膠、軟塑膠、橡皮筋、塑膠線、保麗龍、泡棉、金屬等。

海保署強調，目前僅有2季的數據，尚不足以直接斷定，擱淺通報案件數量是否明顯增加，需要更長時間的數據累計，才能瞭解趨勢變化。

海保署表示，未來仍將定期發布救援通報資訊，讓國人了鯨豚及海龜救援通報案件的狀況。希望大家共同重視海洋廢棄物議題，從源頭減量，才能降低海洋生物誤食人造廢棄物的機會。

海龜部分，全台共71隻通報案件，其中53隻死亡，18隻為活體。圖／海保署提供
海龜部分，全台共71隻通報案件，其中53隻死亡，18隻為活體。圖／海保署提供
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海洋委員海洋保育署今天公布第2季鯨豚及海龜擱淺報告，今年4月到6月全台共有50隻...
海洋委員海洋保育署今天公布第2季鯨豚及海龜擱淺報告，今年4月到6月全台共有50隻鯨豚通報案件，其中40隻死亡，10隻為活體。圖／海保署提供
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海洋委員海洋保育署今天公布第2季鯨豚及海龜擱淺報告，今年4月到6月全台共有50隻...
海洋委員海洋保育署今天公布第2季鯨豚及海龜擱淺報告，今年4月到6月全台共有50隻鯨豚通報案件，其中40隻死亡，10隻為活體。圖／海保署提供
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海保署表示，未來仍將定期發布救援通報資訊，讓國人了鯨豚及海龜救援通報案件的狀況。...
海保署表示，未來仍將定期發布救援通報資訊，讓國人了鯨豚及海龜救援通報案件的狀況。圖／海保署提供
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保育人員搶救海龜。圖／海保署提供
保育人員搶救海龜。圖／海保署提供
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海龜鯨豚廢棄物
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