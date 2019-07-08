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歷經13年打造 北市動物園熱帶雨林館 開幕

2019-07-08 23:03聯合報 記者張世杰／台北報導

台北市立動物園歷經13年打造的「熱帶雨林館」今開幕。記者張世杰／攝影
台北市立動物園歷經13年打造的「熱帶雨林館」今開幕。記者張世杰／攝影
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歷經13年打造的台北市立動物園「熱帶雨林館」今天開幕，民眾可近距離觀賞珍稀動物，模樣可愛的水豚、馬來貘，連大人也被「萌翻」，為維持參觀品質，動物園將採發放參觀券模式，每天參觀人數限1萬9200人，每10分鐘管控400人入館。

台北市立動物園「熱帶雨林館」今開幕，民眾可近距離觀賞珍稀動物。 圖／台北市政府提...
台北市立動物園「熱帶雨林館」今開幕，民眾可近距離觀賞珍稀動物。 圖／台北市政府提供
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熱帶雨林館佔地約1.5公頃，包含6個戶外活動區、1個以穿山甲為鋼構造型設計的室內館，動物園從2006年開始規畫、設計及施作，耗時近13年克服環保、水保等法令，總算對外開放。

台北市立動物園「熱帶雨林館」今開幕，民眾可近距離觀賞珍稀動物。記者張世杰／攝影
台北市立動物園「熱帶雨林館」今開幕，民眾可近距離觀賞珍稀動物。記者張世杰／攝影
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室內館以大型喬木營造熱帶雨林風貌，種植大量中南美洲原生鳳梨科植物，民眾可近距離觀賞樹獺、阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴等動物；戶外活動區有水豚、樹獺、小懶猴等，以及多種列名IUCN（自然生態保育聯盟）瀕危物種。

市長柯文哲昨天參觀室內館時提到，可考慮讓民眾到動物園「夜宿」；動物園發言人曹先紹回應，內部空間不夠寬闊，若採少名額深度體驗，可行性較高，但仍須通盤審慎評估，如哪裡適合住居住。

台北市立動物園的「熱帶雨林館」今開幕，民眾可近距離觀賞珍稀動物。記者張世杰／攝影
台北市立動物園的「熱帶雨林館」今開幕，民眾可近距離觀賞珍稀動物。記者張世杰／攝影
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柯文哲指出蓋硬體比較容易，但館內很多瀕危物種都是去各地交換來的，有紅毛猩猩、棕蜘蛛猴、棉頭狷猴、指猴、馬來長吻鱷等，生態保護是主流思想，動物園有教育、保育功能，他也特別來學習一下。

動物園指出，為維護參觀品質，入口將設置「穿山甲館參觀券」發放處，假日人潮眾多時，將依序發放給入園遊客，遊客可依票券上列印的時間入館參觀，先到先發、一人一票為原則，且不能代領。

動物園表示，每天參觀人數限1萬9200人，每10分鐘管控400人入館，由於開幕初期參觀人潮較多，建議民眾平日來參觀，若選假日來園，建議提早入園。

動物園柯文哲樹獺生態保育自然生態
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