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穿山甲闖民宅 旗山居民助重返大自然

2019-07-04 23:18聯合報 記者徐白櫻／高雄報導

高雄馬頭山生態豐富，近日旗山區三協里居民發現一隻誤闖民宅的穿山甲，主動將穿山甲帶往棲息地野放，讓牠順利返回大自然生活。市府農業局表示，樂見民眾有保育觀念，但野放必須有專業評估，建議民眾通報農業局協助處理。

馬頭山位於田寮、旗山與內門交界處，根據學者調查，馬頭山山域有白鼻心、穿山甲、食蟹蠓與厚圓澤蟹等生物存在，動植物生態豐富。農業局指出，白鼻心是一般類，穿山甲屬於二級保護，棕簑貓（食蟹獴）則是三級保育。

本月3日，旗山區三協里一處住家所養的狗兒狂吠不止，王姓屋主出門察看，發現一隻穿山甲闖入住家，身上沒有受傷，通知里長劉文寶與「馬頭山自然人文協會」人員到場，眾人合力將穿山甲送回山間野放。王姓居民說，保育出發點很簡單，別讓以後小孩聽到穿山甲，卻不知道牠的長相。

「馬頭山自然人文協會」會長黃惠敏表示，民眾保育觀念進步，不再把穿山甲當餐桌食物，「我們這一代不保育，以後鄉下小孩只能去動物園才能知道牠長什麼樣貌」；馬頭山附近白鼻心與食蟹蠓數量也不少，牠們常在過馬路時不幸被「路殺」，需要各界共同保育與愛護。

市府農業局副局長王正一表示，台灣穿山甲是二級保育類，野放地點需要經過專業評估才能進行，民眾若遇此情況，建議先撥打1999市民專線或通報農業局，農業局會派員協助救傷與後續處理。

高市旗山居民通報穿山甲誤闖民宅，三協里長劉文寶（右）與馬頭山自然人文協會會長黃惠...
高市旗山居民通報穿山甲誤闖民宅，三協里長劉文寶（右）與馬頭山自然人文協會會長黃惠敏（左）到場協助野放。 記者徐白櫻／翻攝
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野放動物園

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