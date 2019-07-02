飼主通緝被捕 台南動保處緊急庇護25隻毛小孩

2019-07-02 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



飼主因通緝被捕，家中飼養的狗兒嗷嗷待哺，經台南市動保處人員獲報，今在警方與里長協助，在台南市中西區順利破門成功搶救出25隻毛小孩。

台南市動保處表示，一般動物保護案件，動物保護檢查員需調查充足證據才能進入民宅救援動物，本案動物保護檢查員分別於5月10日勸告飼主改善飼養環境並因該屋即將拆遷，請飼主另覓適當場所安置毛小孩，本案在飼主尚未被捕前，犬隻飼養情形尚可且毛小孩外觀無受虐情形，僅有狗吠聲擾民，故當時無立即迫切需緊急救援程度。

動保處上月25日接獲民眾通報飼主因通緝被捕，尋求動保處同仁協助餵食毛小，動物保護檢查員連日來前往餵食毛小孩提供充足食物及飲水，並同步確認各項證據是否足以啟動緊急庇護，本案動物保護檢查員與警方及檢方雙重確認飼主已被捕服刑中，考量毛小孩無人照料，並確認飼主已無法善盡飼主責任，今派員強制介入，會同東門里及東寧派出所警員進入中西區青年路一棟民宅內救援25頭毛小孩。