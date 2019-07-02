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科學家揭露世上最危險10種動物 第1名就在你我周圍！

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世上最危險的10種動物！第一名就在你我周圍

2019-07-02 14:29聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／ingimage
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真正可怕的，也許意想不到？

在這個萬物充滿生靈的世界，許多物種都以大自然最奧妙且獨特的法則，扮演著生物鏈上舉足輕重的地位──也許在各種影視媒體的渲染、誇大下，鯊魚成了最血腥的印象、蜘蛛成了恐懼的符號，但事實上，在科學家揭露之真正危險的物種中，其實好多根本令你意想不到。

10、非洲水牛（Cape Buffalo）

非洲水牛。圖／ingimage
非洲水牛。圖／ingimage
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這種普遍分布於中非和東非的物種，有著看似和藹可親的面貌，但事實上牠脾氣暴躁、領域性強、特別是在落單或有小牛要保護時，那兇悍程度可不是能輕易接近。科學家曾調查，非洲水牛對人類有高度危險性，亦是非洲傷人最多的動物之一，當獅子或鱷魚想要獵捕非洲水牛時，若是失敗，常常以兩敗俱傷收場。

9、錐蝸牛（Cone Snail）

普遍發現於熱帶地區之溫暖水域的錐蝸牛，往往聚集在海岸邊的珊瑚礁岩層中，這也成了大部份遊客浮淺時會踏入的領域。錐蝸牛是有肺類腹足綱軟體動物，體內隱藏的「牙齒」含有一種稱為芋螺毒素的複雜毒液，使牠成為最毒的蝸牛之一，該毒素致命性高、會導致生物短時間內癱瘓，人類被咬到必須立刻送醫急救。

8、金色箭毒蛙（Golden Poison Dart Frog）

金色箭毒蛙。圖／維基百科
金色箭毒蛙。圖／維基百科
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擁有鮮豔的色彩、亮麗的外型，也許這隻可愛的小青蛙令人憐愛，但牠已被證實只要直接觸摸其皮膚，就會導致死亡的悲劇，而光一隻毒蛙所擁有的毒素，就能殺死10個成年男子。居住於中美洲的土著，幾世紀以來都使用金色箭毒蛙之毒液塗在箭頭狩獵，這也是「箭毒蛙」名稱的由來。

7、箱型水母（Box Jellyfish）

在印度洋、太平洋等海域，這些透明、難以被肉眼觀察到的箱型水母已被科學家認定為世界最毒的海洋動物之一，牠有多達15個觸手，每個觸手可達3公尺長，並有高達上萬個刺細胞，這包含能同時攻擊心臟、神經系統和皮膚細胞的毒素，一旦被螫往往都會在送醫前死於心臟衰竭，它的刺細胞所釋出的毒性比眼鏡蛇還強，可以讓人在幾分鐘內死亡。

6、河豚（Pufferfish）

河豚是舉世知名的有毒生物之一，更是繼金色箭毒蛙之後，第二大毒性脊椎動物，牠的毒素存在於皮膚、肌肉組織、肝臟、腎臟腺體中，僅需極少量便能致人於死。然而，由於河豚肉極度美味，不少人寧可冒險也要嚐上一口，因此能料理河豚的廚師都必須經過培訓認證，才能處理比氰化物高1200倍毒性的河豚毒素。

5、黑曼巴蛇（Black Mamba）

黑曼巴蛇。圖／維基百科
黑曼巴蛇。圖／維基百科
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黑曼巴蛇分布在撒哈拉沙漠以南，棲息於熱帶稀樹、草原和岩石區域中，牠的毒液中主要含有神經毒素及心臟毒素，行動速度極快，是世界上速度最快的蛇。在早年醫學界尚未研發出清血前，黑曼巴蛇造成的死亡率接近100％，但除非真的受到侵擾，否則黑曼巴蛇很少有主動攻擊人類的案例。

4、鹹水鱷（Saltwater Crocodile）

鹹水鱷為現屬鱷科中最巨大的物種，也是已知動物中最大的爬行動物，牠有強烈的地盤意識，除了捕食龜、巨蜥及水鳥為食外，也有獵捕水牛、牲畜、野豬的例子，曾經更有攻擊船隻、每年殺死數百人的相關證據，牠咬合力大、攻擊性高，令人不寒而慄。

3、采采蠅（Tsetse Fly）

采采蠅通常被認為是世界上最危險的蒼蠅，會傳播嚴重且可怕的昏睡病，在非洲大陸造成非常嚴重的肆虐；牠所散布的疾病在農村十分嚴重，且在醫療資源不足、觀念缺乏的鄉村裡，造成的侵害非常可觀，牠會讓寄生蟲侵入人體，如果不及時治療，會造成嚴重的損傷。

2、蚊子（Mosquito）

蚊子。圖／ingimage
蚊子。圖／ingimage
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在生活中隨處可見的蚊子，其實牠所能帶來的傷害十分可觀，牠所攜帶的病原體在全世界中高達3000多種，目前全球除了南極洲之外，各地都有蚊子的蹤跡。根據世界衛生組織（WHO）調查，目前全球約有一半的人口受蚊子侵擾，散佈如瘧疾、黃熱病、登革熱、日本腦炎等病症。

1、人類（Human）

民眾。圖／ingimage
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自從歷史上有紀錄以來，人類已經互相殘害了1萬年，光是戰爭的死亡人數，大約落在1.5億人至10億人之間。縱使目前生活是處於高度的和平，人們也以自以為是的殘暴行為肆虐其他物種，包含全球暖化、森林砍伐與珊瑚礁死亡，加上似乎永遠不知覺悟的嘴臉，人類無疑是侵犯地球最危險的生物。

（作者／魯皓平 本文出自2019.07.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

河豚戰爭眼鏡蛇蚊子鱷魚

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