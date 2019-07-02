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機車後座載「阿嬤」 回頭萌樣瞬間融化所有人

2019-07-02 10:28聯合新聞網 綜合報導

一名騎士將愛犬包得密密實實防曬，讓網友直呼主人真有愛心。圖擷自爆廢公社二館
一名騎士將愛犬包得密密實實防曬，讓網友直呼主人真有愛心。圖擷自爆廢公社二館
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馬路上的風光千奇百怪，常有出乎意料的畫面出現。網友PO照分享馬路奇景，一名機車騎士後座戴了一位身穿花布衣帽的乘客，還很大膽的沒戴安全帽，原本沒啥奇怪的景象，就在那位乘客轉頭時，發現乘客竟然是位「黑狗兄」，萌樣瞬間融化了後面的路人，照片PO網，網友紛喊「太可愛了」、「主人是真愛」。

一名暱稱「愛婷兒」的女網友在臉書《爆廢公社二館》分享一系列照片，圖中一位機車騎士後座載著一位身穿阿嬤花布衣的乘客，沒依規安全帽，原以為乘客可能是位老婦，怕熱偷懶不戴安全帽，又怕豔陽的毒辣還包緊緊，但突然間這名乘客轉頭了，竟然是一隻狗，無辜的表情讓女網友驚豔「回萌一笑很燦爛」，黑狗兄可愛的萌樣讓她看到快笑死。

貼文已累積1.2萬個讚，網友紛紛表示「太可愛了，怎麼這麼好笑」、「以為阿嬤戴黑色面罩」、「回萌一笑…害我喝咖啡噴了全鍵盤」，還有網友表示令人想到「小紅帽與大野狼」，擔心黑狗兄會跳車。

有網友表示自己也曾見過這個機車組合，地點應該是是在高雄，「這小黑的主人，沒意外是之前一個國中的老師」，似乎已退休，指小黑真的很可愛，「他主人常常帶他出門，都會幫他帶（正確為戴）帽子，而且他很乖」，包的密密實實的小黑「防曬做得比我還徹底」，「這才是有在愛毛孩子」、「主人是真愛」。

機車騎士毛小孩防曬

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