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影／新竹監獄開設犬訓班 收容人及浪浪找到新生命價值

2019-06-30 12:17聯合報 記者黃瑞典王駿杰╱即時報導

新竹監獄95年成立犬訓班，讓收容人訓練流浪犬，訓練過程讓收容人找回自信心與成就感，培養愛護動物觀念進而回復善良本性，「動物感化比人還有用」，獄方發現，收容人與流浪狗相處心靈互相依偎重新找回生命價值，出獄後還會領養所訓練的流浪犬，一名更生人在領養的流浪犬去世後，甚至花20多萬元為愛犬辦後事。

新竹監獄13年前成立亞洲地區第1個監獄犬訓班，由流浪動物團體提供流浪犬，犬訓師陳鉅龍到監獄指導收容人訓練，至今已訓練76隻流浪犬，接受訓練的流浪犬服從性高，已有70隻被認養，其中4隻由出監的犬訓員領養。

收容人加入犬訓班需經過篩選，陳鉅龍說，犬訓員有的因毒品、強盜、竊盜等案入監，剛開始大都我行我素、個性較複雜，與狗狗接觸及訓練過程，人狗互動「都在磨個性」，他看到許多收容人因狗「內心軟化」，變得有耐性與愛心，收容人訓練狗，狗卻成了收容人的「教練」。

新竹監獄犬訓場地逐年擴充設備，已有2公尺跳板、跳屋、寵物隧道、蹺蹺板、擺桿等設備，犬訓員每天下午2點到4點帶狗訓練，每周清潔1次犬舍，受訓的流浪犬都是2歲以下，可塑性較高，犬訓員教會狗狗完成指令，不僅找回自信心，同儕相比，更有感就感。

陳鉅龍說，訓練狗成了收容人生活重心，也與狗培養出深厚感情，有的出監後領養所訓練的狗，其中小胖因販賣K他命入監，原本個性輕慢，與訓練犬娜娜相處過程中重新找回生命價值，個性蛻變，出監後與友人合開餃子店創業，不忘將娜娜領養走，一起在自由社會互相陪伴支持。

也有一名大哥級的收容人因為訓練犬變得有愛心與耐心，出監後將生活重心全放家庭不再浪蕩江湖，還有一名更生人創業有成，將所訓練的流浪犬領養，陪伴多年，在愛犬去世後，花了20多萬元辦後事，人狗情誼令人感動。

陳鉅龍說，收容人與社會短暫隔離，流浪犬則遭遺棄，在犬訓班激出火花，讓收容人更懂得尊重生命，再犯率降低，訓練後的狗被領養，都可看到「這些生命都是有未來希望的」。

日前訓練犬蚭蚭被人領養，負責訓練的收容人阿隆說，他與小黑狗妮妮相處8個月，剛開始妮妮很怕生，個性容易失控，與妮妮逐漸培養出感情，妮妮也變得開朗、愛玩，被人領養他非常不捨，真心希望飼主能疼愛妮妮。

領養人彭成浩與母親到新竹監獄接妮妮回家，彭成浩說，他在監獄打工，得知可以領養訓練犬，透過網路選中妮妮。彭母說，妮妮很乖，看見牠彷彿自己家中的狗一樣，有種親切感，會好好疼愛。

副典獄長涂春明說，收容人透過犬隻訓練，跟狗的互動學習對教化收容人幫助很大，流浪狗受訓練後服度高可以找到理想的領養家庭，收容人、流浪狗都受益，也達到宣傳愛護動物尊重生命的效果。

新竹監獄犬訓班的收容人與浪流浪犬培養出濃厚感情，收容人從訓練過程中找回自信心與成...
新竹監獄犬訓班的收容人與浪流浪犬培養出濃厚感情，收容人從訓練過程中找回自信心與成就感。記者王駿杰／攝影
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新竹監獄犬訓班的收容人與浪流浪犬培養出濃厚感情，收容人從訓練過程中找回自信心與成...
新竹監獄犬訓班的收容人與浪流浪犬培養出濃厚感情，收容人從訓練過程中找回自信心與成就感。記者王駿杰／攝影
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新竹監獄犬訓班的收容人與浪流浪犬培養出濃厚感情，收容人從訓練過程中找回自信心與成...
新竹監獄犬訓班的收容人與浪流浪犬培養出濃厚感情，收容人從訓練過程中找回自信心與成就感。記者王駿杰／攝影
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新竹監獄犬訓班的收容人與浪流浪犬培養出濃厚感情，收容人從訓練過程中找回自信心與成...
新竹監獄犬訓班的收容人與浪流浪犬培養出濃厚感情，收容人從訓練過程中找回自信心與成就感。記者王駿杰／攝影
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彭成浩與母親日前到新竹監獄領養訓練犬妮妮回家。記者黃瑞典／攝影
彭成浩與母親日前到新竹監獄領養訓練犬妮妮回家。記者黃瑞典／攝影
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新竹監獄犬訓班訓練的流浪犬服從性高，很容易被領養。記者黃瑞典／攝影
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流浪犬監獄

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