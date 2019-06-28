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動物園明開園 愛金卡、一卡通也能「嗶」入園

2019-06-28 13:41聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市立動物園明日重新開園，電子化收費系統也將在開園時啟用。圖／台北市立動物園提...
台北市立動物園明日重新開園，電子化收費系統也將在開園時啟用。圖／台北市立動物園提供
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台北市立動物園明日重新開園，電子化收費系統也將在開園時啟用，除悠遊卡，持一卡通、有錢卡與愛金卡皆可入園，還可用手機購票，掃QRcode入園。

為慶祝開園，6月29日至7月1日共3天，每天前200名入園民眾將獲得小禮物一份。台北市立動物園的粉絲專頁也公開「電子化收費系統」操作影片，只要於6月29日當天來園，在FB公開分享影片並tag一個好友，就可以得到限量300份的好禮。第三項好禮則是第10萬位入園的遊客將可以一人獨得慶祝神秘禮。

動物園19日至28日休園10天，園區進行設備更新與修繕，動物園發言人曹先紹表示，電子化收費系統29日正式啟用，屆時民眾不用再花時間排隊購票，利用各種電子票證「嗶」一下就可入園。

目前刷悠遊卡就可直接進入動物園，29日起，一卡通、有錢卡、愛金卡也都可刷卡入園，大門口也新增電子閘門與自動售票機，遊客不用再排隊等待人工驗票，直接感應入園。動物園也建置售票網，民眾可先在網路上購票再入園，另可使用手機購票，掃QRcode入園。

曹先紹說，盼多元支付方式能減少過去受限於驗票人力，影響售票與驗票效率，讓民眾能更快速、方便入園，省去大排長龍的時間。

此外，有不少遊客表示，「紙票卷是回憶」，動物園表示，在自動售票機與人工售票窗口還是可以買到紙票劵。

台北市立動物園明日重新開園，電子化收費系統也將在開園時啟用。圖／台北市立動物園提...
台北市立動物園明日重新開園，電子化收費系統也將在開園時啟用。圖／台北市立動物園提供
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動物園一卡通悠遊卡
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