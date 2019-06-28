熊出沒！馬拉松比賽黑熊亂入 跑者停下腳步讓道

2019-06-28 13:36 聯合新聞網 綜合報導



美國科羅拉多州一場馬拉松賽出現黑熊正在過馬路。圖擷自 臉書 分享 facebook

馬拉松比賽通常會有交通管制，讓跑者能夠安心的繼續向前奔行，才不用時不時停下腳步。但是日前美國科羅拉多州舉行的的萊德維爾山徑馬拉松賽（Leadville Trail Marathon），部分跑者卻不得不在中途被迫停下腳步，因為前面有隻黑熊正在過馬路。

跑者昆丁（Quentin Genke）在臉書上發佈了參加馬拉松賽的照片，並寫道：「第一次有熊從樹林裡跑出來，出現在跑者之間。」只見其中一張照片，一隻黑熊正穿越賽道。根據《跑者世界》雜誌報導，昆丁當時跑到12、13英里處（約19-20公里）看到熊跑在路徑上。於是昆丁將手伸進口袋，快速拿出手機大喊：「熊！」並照了張相。

黑熊亂入大約只有15至20秒左右，當大家回過神來發生什麼事時，黑熊已經衝過小徑的間隙消失在樹叢中，跑者們也繼續他們的比賽。昆丁的朋友彼得（Pete Peterson）表示當下每個人都凍住了，面面相覷「這真的發生了嗎？」彼得森笑著表示可能看到野生動物正是山徑比賽有趣的地方，「我將永生難忘！」昆丁也開玩笑說：「我想起過去曾有跑者說，當你看到一隻熊或野生動物時，你不必超越動物，你必須超越你身邊的人。」