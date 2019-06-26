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冰雪中的糖霜餅乾？ 遇見北美黃石公園內的野生動物

2019-06-26 16:16有.設計 uDesign

我們就看過美洲野牛，第一次看到還很興奮，兩次、三次後就沒什麼感覺了，美洲野牛數量多，比在臺北市街頭看到狗的機會還大。

美美洲野牛在路邊隨處可見。（圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書）
美美洲野牛在路邊隨處可見。（圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書）
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猜猜看，華氏零度是攝氏幾度呢？答案是零下十八度。這雖然是一個只要套用算式就能得出答案的數學題，但在臺灣很少有機會看到雪，尤其最近夏季熱浪來襲，更別提踩在埋沒至腳踝的厚重積雪上是什麼感覺，我們的確很難想像得到到底零下十八度會是怎樣的光景？

《華氏零度》作者年度暢銷作家陳郁如的首本旅行散文，在寫了七本奇幻小說後，這次她將從「零」開始，與丈夫Robert走進遼闊的北美大陸，感受大自然和自我內在開啟一場深刻而謙和的對話，並以細膩真摯的文字，記錄旅途中的見聞與感悟。「暑氣」難消嗎？也許你可以讀一讀這本書，清涼一下！

雪中的動物精靈──黃石公園2

喜鵲虎視眈眈看著車內的食物。（圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書）
喜鵲虎視眈眈看著車內的食物。（圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書）
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「你把食物準備一下，等下帳棚搭好，我們可以吃午餐。」我們抵達黃石公園第一天，Robert一邊忙著紮營，一邊不忘分配給我其他的工作。

「喔，好。」我拿出醃肉片、麵包、起司和水，想到餐巾紙在車子另外一側，於是從車子後面繞過去，但我才打開另一邊的車門就聽到有人大吼。

「你沒關車門，喜鵲飛進去了！」Robert氣呼呼的說。 「喜鵲在車子裡？」我第一個反應是趕快拿手機出來準備照相。

「瑞塔多（Retardo，白痴的意思，是作者先生Robert常對她笑斥的用語。）！牠們會去吃我們的食物！」 我趕快奔過去，一隻好大的喜鵲快速飛了出來，我去車裡檢查一看，果然，醃肉片不見了！

「車門不能讓它開著，食物更不能沒人看管。」

「我以為冬天沒有熊不需要擔心食物問題，怎麼知道鳥也會……」我小聲的為我的無知辯護，「而且冬天覓食不容易，牠們吃點食物應該很開心！」

「不行！你不知道不能餵野生動物嗎？牠們不應該吃人類的食物，這樣會破壞生態，也會影響牠們自己找食物的能力！」他這次翻白眼我完全不敢笑。就這樣，我們的午餐進了喜鵲的肚子裡，這些喜鵲完全不怕生，一直繞著我們轉，牠們知道人類會帶來食物，又不會傷害牠們，非常聰明。

李嵩的《市擔嬰戲》（圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書）
李嵩的《市擔嬰戲》（圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書）
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我後來寫《仙靈傳奇3：畫仙》時，主角曄廷曾經進去一張宋朝的古畫——李嵩《市擔嬰戲》。這張畫裡的送貨郎挑了兩個大擔子，裡面有食物、有玩具、有日常生活用品，像是古代超商的概念。曄廷進去畫中，畫裡的其中一個擔子上方停了兩隻喜鵲，可見古代就有喜鵲跟隨人類，撿拾人類的食物，與人類共存的生態。對照照片，一古一今，一中一西，倒也有趣。

天上飛的屬黑嘴喜鵲最常見，那地上走的就屬美洲野牛了。

美洲野牛是黃石公園內最容易見到的大型野生動物，而且數量多，整個國家公園內估計有五千多頭。冬天的時候，拉馬爾谷（Lamar Valley）地勢低，氣候緩和，風勢比較弱，積雪也不深，動物們可以輕易取得水草，是觀賞野生動物最佳的地方。冬天園區對外開放、可以開車通過的公路也是從拉馬爾谷穿過，在這條公路上最會擋路，最大搖大擺的，非美洲野牛莫屬。

美洲野牛頂著落雪，在積雪深處挖掘，尋找可食的草，像不像灑了糖霜的糕點？（圖／摘取...
美洲野牛頂著落雪，在積雪深處挖掘，尋找可食的草，像不像灑了糖霜的糕點？（圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書）
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先前我曾帶女兒們在夏天時拜訪黃石公園，那時我們就看過美洲野牛，第一次看到還很興奮，兩次、三次後就沒什麼感覺了，美洲野牛數量多，比在臺北市街頭看到狗的機會還大。可是這次冬季之旅，對牠們卻升起了一種特別的感覺。看牠們健壯的四肢在雪地中行走奔跑，雪濺蹄飛；看牠們把頭鑽入深雪，有力的肩頸左右擺動把雪掃開，嚼食雪下的乾草；看牠們無畏的行走在車子前面，堅持的告訴你，這是牠們的行動範圍，不會因為人類出現就放棄。美洲野牛的堅忍強韌，讓我深深感動。

一天早上，我們特別早起，吃完早餐後開車離開營地時，野牛們還在雪地中睡覺。牠們真的是超級堅韌的一種生物，即使那麼寒冷的夜晚，依然是就地而眠，沒有巢穴。我看到前一個晚上下的雪，積落在牠們的身上，厚實的牛皮，濃密的粗毛讓牠們不畏冰寒，經過一晚的沉睡，白雪覆蓋牠們全身，像是糕餅店裡灑了白糖霜的餅乾。

圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書
圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書
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書名：《華氏零度》

作者：陳郁如

出版社：親子天下出版

出版時間：2019年4月30日

圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書
圖／摘取自親子天下出版《華氏零度》一書
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本文摘自親子天下出版之《華氏零度》，由讀書吧電子書提供。未經授權，請勿轉載。看更多《華氏零度》電子書內容。

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