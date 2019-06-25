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你知道吃磷蝦油是和鯨魚搶食物嗎？全球大量灰鯨異常死亡

2019-06-25 09:27聯合新聞網 文章提供／遠見

美國政府生物學家對近幾個月美國西岸從加州到阿拉斯加州至少70頭灰鯨死亡擱淺，懷疑...
美國政府生物學家對近幾個月美國西岸從加州到阿拉斯加州至少70頭灰鯨死亡擱淺，懷疑與暖化致食物減少有關。 路透
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自2019年1月開始，從阿拉斯加一直延伸至墨西哥（Mexico），整個北美洲和中美洲目前正發生大量的灰鯨死亡事件，這是自2000年來最嚴重的一次，而且數據還在不斷攀升。

居住在整個太平洋東岸的居民，近期常常在住家附近的海灘上，發現灰鯨擱淺死亡的屍體，巨大的身軀無助地躺在沙灘上，眼神彷彿是帶著無奈、更怨懟環境的侵害。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）將這些擱淺死亡指定為異常死亡事件（Unusual Mortality Event，UME），科學家已就這些現象展開調查。

生活範圍廣　半個地球都有蹤跡

灰鯨是種海中的巨型哺乳類動物，身長約15至20公尺，總重可超過35噸重，是現存灰鯨屬中的唯一物種，在地球上已有非常久遠的歷史。牠們以太平洋為家，一生中會進行多次長達約1萬公里的遷徙。

在每年冬季來臨之前，灰鯨大多在白令海和楚科奇海生活，捕食此區大量的甲殼類動物，當北極的冰川逐漸南移，牠們也會往溫暖的海域前行，一直南下到加州、墨西哥外海繁殖，待隔年春夏之際，才再度往北方移動。

《livescience》報導，然而今年到目前為止，有紀錄以來的死亡數字就已達到73隻，包含3隻在阿拉斯加州、5隻在加拿大（Canada）卑詩省、25隻在華盛頓州、3隻於奧勒岡州與37隻於加州。

明顯營養不良　真正死亡量還有很多

科學家發現，在這些死亡的灰鯨屍體中，大部分都已缺乏脂肪、消瘦、明顯營養不良，這代表前一年在北極的覓食季節中，很可能因為糧食短缺而吃得不夠──箇中關鍵在於北極海域嚴重暖化、人類過度捕撈商業用之磷蝦，導致灰鯨因食物不足而死亡。

可怕的是，科學家強調，這樣的死亡數字根本只是一個象徵，「死亡的鯨魚在正常的情況下會往海底下沉，科學研究曾預估，會被人類發現死亡的鯨魚，大概僅是整體死亡數量的10％，詳細的死亡量難以估量。」

而除了暖化這種全球規模、大環境肆虐的影響，另一個關鍵是商業捕撈船在高緯度海域的濫捕，大量捕獲的磷蝦被商人製成頗受消費者歡迎的招財商品，許多人卻殊不知購買磷蝦油的行為，只是在助長生態更加惡化的殘忍

少了磷蝦　生物鏈會有巨大動盪

過去一年以來，你一定曾在電視上看過這麼一則廣告：磷蝦油廠商以標榜自然捕撈、直接在船上加工、無汙染的方式，製作出一罐罐「號稱」避免血栓、降低血管與內臟累積油脂等對健康有助益，但其實並非事實的磷蝦油。

某些婆婆媽媽在渲染、話術包裝的策略下掏錢購買，卻深不知商業大廠在捕撈磷蝦的背後，對自然生態是有多麼大的危害。

磷蝦，是一種接近食物鏈底端的關鍵物種，由於數量龐大、繁衍快速，是食物鏈中重要的關鍵元素，因為牠能攝取浮游生物，將初級生產能量轉化為大型動物可吸收的形式，並藉以維持整個生態系的平衡──但南極磷蝦、太平洋磷蝦和北方磷蝦族群，都成了磷蝦業者的捕撈對象。

因為在全球各地，大量鯨類都是進食磷蝦維生的，磷蝦的數量減少將大大影響食物鏈之生態系，鯨類可能會面臨食物短缺之危機。

事實上，在生物圈中，不論體型最大的藍鯨、海獅、海豹，乃至於體型最小的企鵝、魚類，通通都是以磷蝦為主食；每年約有總體一半數量的磷蝦被吃掉，剩下的族群再持續繁衍下一代。倘若人類再不斷肆無忌憚的恣意捕撈，一旦破壞生態平衡，極圈的生物鏈恐怕會有嚴重的動盪。

而如果沒有他們，地球海洋生態系統將完全崩潰。

磷蝦營養可從其它動植物中攝取

磷蝦是一種微小、在冷水生活的甲殼類動物，牠不會直接被人類食用，但其加工製成品如營養食品、家禽或家畜飼料，是業界非常熱門的商品。

但科學家證實，磷蝦所富含的omega-3，廣泛儲存於人們唾手可得的日常食物中，除了魚類、堅果，海藻類也有許多這些元素，因此人們完全沒必要去與南極哺乳類生物爭食。那只是為了商業利益、並由商人炒作出的噱頭。

美國國家海洋和大氣管理局目前正積極處理灰鯨如此大量死亡的案件，務求在最嚴謹的調查下，盡可能讓悲劇不再發生，而你我所能做的，便是拒絕磷蝦油的使用，捍衛生態從不要購買開始。

（作者／魯皓平 本文出自2019.06.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

北極南極鯨魚暖化阿拉斯加
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