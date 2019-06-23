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霧鹿村民一生未見台灣黑熊 他待才1年就跟熊四目對看

2019-06-23 13:40聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣霧鹿國小替代役男李本善21日凌晨1時10分許，走出宿舍至戶外抽菸，驚見台灣黑熊打他眼前，從學校矮牆與村落間的巷道走入山林裡，在地霧鹿村民卻是一輩子沒見過台灣黑熊，李本善在霧鹿服務一年多，就親見野生台灣黑熊，還曾與熊四目對望，他很慶幸熊沒朝他撲來。

土生土長的霧鹿村女村長古振英說，21日凌晨有黑熊出現霧鹿村的消息，當天一早就傳遍整個部落，因部落裡有小孩，大家很擔心黑熊尚未離遠，她已請年輕人組織巡守隊，如發現黑熊將牠驅離，並廣播村民注意。她說，霧鹿部落雖在南橫山區，過去從未有黑熊進入部落，這是第一次黑熊這麼接近部落。

李本善回憶說：「這頭黑熊很壯大，站起來有180、190公分高，以前都是在動物園看到，沒想到這次竟然是活生生的撞見，而且打我眼前經過，事後想想，還真慶幸，黑熊沒朝我追來」。

畢業自台北藝術大學劇場創作研究所，今年9月將年滿28歲的李本善說，他在霧鹿國小擔任替代役一年多。他說，他當時和黑熊的距離只有3至5公尺，看著黑熊慢慢從眼前經過後，他趕緊拿起手機拍下2張照片，過程中黑熊還朝他瞄了一眼，他很驚嚇，但黑熊回頭看他的畫面，剛好也被他拍下。

他說，這是他生平第一次在大自然環境，如此近距離看到台灣黑熊，學校裡有老師在霧鹿任教十餘年，都沒見過熊。當時他真的很緊張，很害怕，不敢動，也不敢出聲，看熊默默走開，他才緩緩拿起手機拍照，但也不敢跟過去，直到當天一早才報警，並壯膽跟著台東林管處人員查看熊跡。

霧鹿國小替代役男李本善拍下台灣黑熊回頭凝視他，與他四目對望的畫面。圖／李本善提供
霧鹿國小替代役男李本善拍下台灣黑熊回頭凝視他，與他四目對望的畫面。圖／李本善提供
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霧鹿國小替代役男李本善巧21日凌晨1點，巧遇台灣黑熊在霧鹿村裡「閒逛」畫面。圖／...
霧鹿國小替代役男李本善巧21日凌晨1點，巧遇台灣黑熊在霧鹿村裡「閒逛」畫面。圖／李本善提供
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台灣黑熊台東替代役男
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