影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

2019-06-23 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



「這是兩周內第二次了」，擁有20年以上台鐵平溪線駕駛經驗的司機員陳振芳說，平溪在台鐵人眼中儼然是座野生動物園，他看過山羌、果子狸、老鷹，甚至螢火蟲海，孔雀搖頭晃腦走鐵道的畫面，目擊同仁稱奇。

台鐵有三條支線，內灣線、集集線和平溪線，相較其他支線以及正線，平溪線較注重環保，因為沒有用除草劑，植物不受汙染，加上又是全台灣水氣最充沛的地方，自然擁有最豐富的生態資源，並設有「VIP座位」，只要乘客手腳夠快，就能和司機員一起欣賞沿途風景，甚至第一時間捕捉可愛小動物的身影。

陳振芳說，一周前才聽聞平溪線三貂嶺站和大華站間出現四隻孔雀，沒想到他前天也在大華和十分站之間目睹這個景象。

陳振芳說，列車行駛時，三隻孔雀大搖大擺走在前方的鐵軌上，當時他刻意刻意放慢速度，一邊按著喇叭，就是希望這群超萌的不速之客能夠趕緊離開，不過孔雀依舊按照自己的步調，在鐵軌上散步。他為了不傷害孔雀，只好讓列車延誤五分多鐘進站。

另一名在台鐵服務五年的列車長蔡椀梅，就是兩周前直擊孔雀的幸運兒。蔡椀梅說，10日列車在詹姓司機員控制下前進，當時她已經驗完票，所以待在司機員旁，察覺到列車突然減速，一抬頭發現四隻孔雀在鐵軌間步行前進，「哇，實在太可愛，走路搖搖擺擺好像小雞，我們好像在趕雞」。

蔡椀梅說，因為一旁司機員非常珍惜火車前的生命，只敢慢慢前行，時速剩不到10公里，同時輕聲喇叭示警，就這樣過了五分鐘，這幾隻孔雀處變不驚，出了隧道也還有兩隻繼續在逛大街，「吼！孔雀走鐵軌應該穿反光背心，沒穿至少孔雀開屏給我看」，她內心既替牠們擔心，又興奮看到這難得的畫面。