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苗縣推多元認養 流浪犬逐年遞減

2019-06-22 23:23聯合報 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣動物收容所完成1-3期工程，收容的流浪犬分舍照料，收容環境大幅改善。 記者...
苗栗縣動物收容所完成1-3期工程，收容的流浪犬分舍照料，收容環境大幅改善。 記者胡蓬生／攝影
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流浪犬貓前年2月實施零撲殺政策，苗栗縣動物保護防疫所近年針對流浪犬貓推動多項配套及多元認養、回歸社區等措施，依農委會統計，縣內流浪犬呈逐年遞減，動防所鼓勵民眾領養代替購買，更不應遺棄寵物

苗栗市維祥社區有隻流浪母狗「旺旺」，居民常提供食物餵養，日前牠生了一窩10隻小狗，但上周整窩小狗不見，旺旺發現後焦急四處尋找，到餵養人家吃東西時，還因漲奶一路滴奶水，社區愛狗的居民不捨，議論紛紛，有人說被清潔隊捉走，有人說被送往動物收容所，還有人擔心一窩小狗都未離乳，離開母狗難存活。

最近有人到縣立收容所查看，發現旺旺的10隻小狗都受妥善照料，且能自行進食，居民得知才鬆了口氣。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義說，一般未離乳的幼犬、幼貓要人工餵養照料，存活率較低，民眾發現整窩幼犬，有可能只是母犬暫時離開覓食，這種情況就不適合捕捉收容，流浪犬貓目前由動防所負責捕捉，依對社區影響程度排定優先順位。

張俊義指出，依農委會統計，98年苗栗流浪犬推估有6543隻，104年2435隻，去年已減為1685隻；實施零撲殺政策，同時從前端源頭管理、中端收容，到末端推多元認養推各項配套，此外還有捕捉、結紮、回歸社區等作法。

張俊義說，縣立動物收容所已完成1至3期工程，目前第4期動物殯葬設施；所內現可收容流浪犬隻220隻、貓80隻，常態性維持收容90隻犬貓，進多少出多少推認養，下鄉辦巡迴認養、與合作寵物店設愛心小站方便就近認養，改善流浪犬貓問題。

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