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動保處呼籲守護蝙蝠 遵守「3不1要」政策

2019-06-21 11:02聯合報 記者江婉儀╱即時報導

隨著蝙蝠繁殖季到來，新北市動保處陸續接到五股德音國小通知，國小內東亞家蝠於棲息點水管下已有幼蝠出現，另外，全台最多東亞摺翅蝠生育棲所的瑞芳蝙蝠洞，現在數量雖然未到高蜂，傍晚也已經可以開始看到群蝠出洞的景象，動保處呼籲民眾不碰觸、不飼養、不撿拾野外蝙蝠，一起守護蝙蝠生態。

瑞芳蝙蝠洞每年吸引數十萬多隻東亞摺翅蝠前來繁殖，摺翅蝠有遷移度冬的習性，從4月起母蝠會進駐洞內，在6、7月生出幼蝠，9月以後母蝠帶著幼蝠飛離遷至台灣南部過冬。在這期間，蝙蝠常遭被行車的氣旋捲落地面遭輾斃、或被車撞傷。

為此，今年交通部公路總局在蝙蝠洞旁的海濱隧道前路段，開始實施時段降速，以減低蝙蝠因為車速過快氣旋過大而導致的路殺狀況。

動保處表示，蝙蝠常棲息在洞穴、天花板屋簷中，通常會在傍晚時分後出沒，多數以小型昆蟲為食，對於各類害蟲控制有重要的地位，雖然從民國105年起，中南部及宜蘭縣有陸續驗出蝙蝠感染新型麗沙病毒零星案例，新北市在107年也有蝙蝠驗出該病毒，但只要做好不碰觸、不飼養、不撿拾野生蝙蝠三不政策，並且定期帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，落實全民防疫，不用太過擔心。

農業局長李玟呼籲，新北市自然生態豐富，孕育著各種野生動物，轄區蝙蝠種類和數量非常多，如一般市區能看到的東亞家蝠、金山遠足農場臺灣葉鼻蝠或是名聞遐邇瑞芳蝙蝠洞摺翅蝠等。提醒民眾在賞蝠時，一定要遵守不用閃光燈拍照，以及不進入棲所騷擾，同時也不可用手碰觸等原則，尊重並且愛護這些野生動物。

五股德音國小老師將幼蝙蝠放回高處讓母蝠帶回。圖／新北市動保處提供
五股德音國小老師將幼蝙蝠放回高處讓母蝠帶回。圖／新北市動保處提供
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五股德音國小東亞家蝠的棲點下方，發現墜落的小蝙蝠。圖／新北市動保處提供
五股德音國小東亞家蝠的棲點下方，發現墜落的小蝙蝠。圖／新北市動保處提供
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全台最多東亞摺翅蝠生育棲所的瑞芳蝙蝠洞，現在數量雖然未到高蜂，傍晚也已經可以開始...
全台最多東亞摺翅蝠生育棲所的瑞芳蝙蝠洞，現在數量雖然未到高蜂，傍晚也已經可以開始看到群蝠出洞的景象，圖／新北市動保處提供
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蝙蝠瑞芳
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