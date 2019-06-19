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趕著月圓下海繁衍後代 抱卵椰子蟹慘遭路殺

2019-06-19 19:29中央社 台東縣19日電

這幾天月圓，椰子蟹等陸蟹抱卵趕著下海繁衍後代，18日晚在綠島環島公路發現一隻椰子蟹遭車輪輾斃，讓當地居民相當心痛。

綠島居民雪江江昨晚在綠島環島公路公館村路段，看到一隻抱卵的椰子蟹遭「路殺」慘狀，將照片po上網，居民看了相當不捨、惋惜。

居民說，「請大家行車小心留意保護，以維護生息」、「心痛，拜託觀光業者幫忙呼籲夜晚請客人小心慢騎」、「常看路邊有蝸牛過馬路、也被車子輾死、好可憐」。

綠島居民林為德表示，昨晚7時許也在綠島監獄前的公路遇見一隻椰子蟹過馬路，立刻停下，也請路過車輛配合，護送牠安全過馬路。

長期關注綠島的生態工作者趙克堅表示，綠島有多種陸蟹，其中體型最大的就是椰子蟹，由於長期面臨棲地遭到破壞、人為捕捉與車輛路殺等威脅，數量在綠島逐年稀少。

趙克堅強調，陸蟹通常習慣在月圓與月缺時下海釋幼，尤其是每年的暑假及中秋節前後更是是母蟹要下海的高峰期，恰巧也是綠島遊客進入旺季，建議公部門能夠正視這個問題，並劃設依各種陸蟹降海釋卵習性，於熱區地點劃設時段性保護區限制車輛通行。

另外也呼籲，業者和在地居民也都能多加呼籲提醒遊客，小心慢騎，留給這些陸蟹一條繁衍後代的生存之路。

椰子蟹是保育類的寄居蟹，體型最大可與躲避球大小差不多，是現存最大型的陸生甲殼動物，牠的雙螯力大無窮可以直接挖開椰子，因此得名椰子蟹。

椰子蟹主要分布在東海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼。由於數量稀少，目前綠島、蘭嶼已經很難看見。

綠島環島蘭嶼
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