親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

陸清華排名超耶魯升至世界第16 台大排第69

又見石虎遭路殺！ 台中台三線今年第一起

2019-06-19 16:17聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市石虎重要棲地之一，台中市府今天上午接獲民眾通報，指東勢區台三線151公里處發現石虎死亡，經農業局帶回，並請屏東科技大學野生動物保育研究所專家協助檢視，確認是雄性石虎，將交由屏東科技大學進行後續研究。

台中市府農業局指出，今天上午6時許，張先生開車行經東勢區台3線151公里處，發現一隻已經死亡的石虎路殺個體，石虎頭部流血，張先生將其拾回豐原住處後，通知市府前往處理。農業局接回石虎後，將以冷凍方式寄送至屏東科技大學野生動物保育研究所進行後續研究。

台中市東勢區台三線151公里處今天發現一隻石虎遭路殺。圖／台中市政府提供
台中市東勢區台三線151公里處今天發現一隻石虎遭路殺。圖／台中市政府提供
分享
台中市發現死亡石虎。圖／台中市政府提供
台中市發現死亡石虎。圖／台中市政府提供
分享

石虎台中市台三線
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

海生館河魨海洋派對 海洋系網美爭奇鬥艷

2019-06-19 15:39

新北訂定領養犬貓絕育月齡 最高可開罰25萬元

2019-06-19 11:17

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

紅火蟻、荔枝椿象入侵北市 議員批防疫慢半拍

2019-06-19 00:22

全台剩不到500隻／嘉縣議員 促訂台灣黑熊自治條例

2019-06-18 23:52

搶救台灣黑熊 嘉縣議員籲翁章梁制訂保育自治條例

2019-06-18 14:24

飼養野保動物查核人力少 林務局籲民眾1999通報不法

2019-06-18 11:32

救救牠們 馬來熊指甲倒插肉、長臂猿鐵籠關31年

2019-06-18 11:31

台灣黑熊誤觸陷阱 林務局：將全面清查違法獵具

2019-06-17 21:49

影／北市搜救犬搬新家 玩專屬跑步機好萌

2019-06-17 17:52

影／護國神犬訓練基地落成 超萌受訓過程大揭密！

2019-06-17 15:38

影／台灣黑熊中套索陷阱 花蓮林管處公布救援影片

2019-06-17 15:26

黑熊二度觸陷阱 斷掌才痊癒 傷口腐爛長蛆

2019-06-17 00:35

6埃及聖䴉 宜縣府報到

2019-06-16 23:13

吞釣鉤、闖漁網 台東救2綠蠵龜

2019-06-16 23:06

斷掌台灣黑熊受困陷阱二度受害 左臂腫脹傷口潰爛

2019-06-16 14:11

一隻誤吞釣鉤一隻誤闖漁網 台東救回2保育類綠蠵龜

2019-06-16 10:59

蘭博三館聯展 看絕跡台灣雲豹

2019-06-15 23:53

影／自拍手餵蜂鳥 近到可聽見翅膀嗡嗡聲

2019-06-15 14:46

誤闖宜蘭漁場綠蠵龜 「古木」回家了

2019-06-14 23:35

影／宜蘭卡網綠蠵龜「古木」傷癒 今重回大海懷抱

2019-06-14 14:56

防野鴿有一套 新北動保處提供小撇步

2019-06-13 10:59

貓愛滋對人無害 「歐米」傷癒展開新生

2019-06-12 23:46

懷孕母山羌陷捕獸鋏痛苦悲鳴 被救出慘截肢

2019-06-12 13:07

對比2000多隻的貓熊 台灣黑熊全台僅剩數百隻

2019-06-12 08:58

踩海龜裝無辜 影片鐵證送辦

2019-06-12 00:33

新聞眼／拜託大家 別讓石虎變選後廢棄物

2019-06-11 01:02

石虎保育條例未過關 苗縣長不覆議

2019-06-11 01:02

動物園河馬浴場髒 河馬「不見了」

2019-06-10 23:04

洲仔濕地 水雉爸爸忙孵蛋

2019-06-10 22:58

動物園斥資近億打造河馬浴場 遭諷只有柯P「看得到」

2019-06-10 14:50

野保法30年 「該強制啟動復育了」

2019-06-10 00:41

野保法30年／只要列名瀕絕動物 美6年內啟動復育

2019-06-10 00:41

台灣黑熊登CNN 「比貓熊珍貴」

2019-06-10 00:41

離岸風電工程 恐「弄瞎」白海豚

2019-06-10 00:41

有冤情！白海豚寶寶餓死海灘…

2019-06-10 00:41

保育類玳瑁受困消波塊 海巡署急救援

2019-06-09 18:10

減速為小石虎 網友呼應為MZM002安全祈福

2019-06-09 15:35

影／保護台灣白海豚海上探尋熱點 空拍機迷航墜機

2019-06-09 10:12
看更多

熱門文章

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

4、5年來高雄登革熱案例數都個位數？孫大千打臉陳菊

2019-06-18 18:31

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19

撲殺秋行軍蟲改採無人機空戰 彰化縣府農業處人員笑了

2019-06-18 20:39

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

萬里蟹之爭 林右昌：基隆漁夫鍋比萬里只能吃蟹CP值高

2019-06-19 12:27

秋行軍蟲全台肆虐 苗栗銷毀1.45公頃

2019-06-18 19:50

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49

馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

專家：國內現首例 推斷秋行軍蟲成蟲已化蛹

2019-06-19 12:42

金門秋行軍蟲防疫拉警報 確認9起案例

2019-06-18 17:58

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top