影／宜蘭卡網綠蠵龜「古木」傷癒 今重回大海懷抱

2019-06-14 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



一隻體長75公分、重55公斤的綠蠵龜，今年4月16日，誤入宜蘭縣東澳粉鳥林海域的定置漁場，漁民起網發現。

漁民通報海巡署東澳粉鳥林安檢所，海巡人員檢視，海龜無明顯外傷，但明顯精神不佳且虛弱，因海龜乍看下，像是電玩遊戲的角色「古木」，海巡人員暱稱牠是「古木」。

宜蘭政府會同海洋大學海龜研究室團隊初步檢傷，發現「古木」是隻亞成龜，年紀相當於人類的青少年，這種年紀的正常體長應可長到90公分，古木體型較小，明顯營養不良。

海洋大學帶回檢查與照養觀察，經近2個月，海龜恢復良好，專業評估確認，牠的健康狀況已可野放。

「古木加油！」古木今天在宜蘭縣蘇澳鎮無尾港水鳥保護區沙灘野放，縣長林姿妙與海洋大學教授程一駿、研究室團隊、岳明國小師生等一起加油。

古木聞到大海氣息，緩緩往海方向爬行，但過程中兩度停下腳步，程一駿與林姿妙稍稍按壓牠的下後背，幫牠繼續往前走，最後，古木回到大海，慢慢消失在海水裡，回家了。

林姿妙表示，近海地區是人為及漁業活動的密集區域，加上沿海汙染情形較嚴重，因此經常發生海龜因網具纏繞、混獲、誤食人造廢棄物，甚至是被船隻撞擊而受傷或死亡，海洋野生動物的救援及保育工作，需要仰賴多個單位協力完成，才能讓每隻受傷的海洋野生動物恢復健康，重回大海的懷抱。

她呼籲，海洋生態亟需大家的關懷，亟待共同攜手維護，民眾從生活中作起，平日減少產生塑膠垃圾，以行動支持海洋永續環境及生態多樣性。

海龜野放同時，岳明國小學生也演出校園行動劇「神奇的海漂相機」，述說小學生淨灘拾獲日本漂洋來台相機的故事，經由精心設計的布袋戲偶劇，結合海漂垃圾製作的道具，傳達垃圾對海洋造成的破壞，並希望藉由此劇喚起大家重視海洋保育。