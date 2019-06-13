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繫放22年再現蹤 台南四草喜見人瑞級高蹺鴴

2019-06-13 19:47中央社 台南13日電

台南沿海正值候鳥群集，台南市野鳥學會成員6月無意中在四草濕地拍攝到1隻1997年繫放的高蹺鴴，當時這隻鳥兒只是隻雛鳥，如今已成「人瑞級」老鳥。

台南市野鳥學會成員陳玉怡6月1日前往台南市台江鳥類生態館途中，恰好在四草濕地看到2隻高蹺鴴成鳥及3隻高蹺鴴雛鳥，就拿相機順手拍了下來，當成紀錄相片。

陳玉怡返家後，用電腦檢視相片，卻發現其中1隻高蹺鴴右腳有個灰白色腳環，趕緊連絡鳥友，才得知這隻高蹺鴴是崑山科技大學環境工程系教授翁義聰1997年在台南市北門區繫放的鳥兒，當時這隻高蹺鴴才剛出生6週至8週，如今已22歲。

陳玉怡說，一般來說，野外高蹺鴴平均壽命約10年，壽命極限約20年；根據翁義聰研究，韓國動物園飼養一隻18歲的高蹺鴴；2年前嘉義鰲鼓濕地曾發現一隻台南市野鳥學會1992年繫放的高蹺鴴，當時26歲，是台灣紀錄最年長的高蹺鴴。

翁義聰表示，他自1997年至2004年間繫放2000多隻高蹺鴴，當時沒有經驗，第一年是繫上黃色腳環，第二年起改以色環、數字環搭配辨識；陳玉怡發現的這隻高蹺鴴是1997年繫放的，黃色腳環有點褪色，以高蹺鴴壽命來看，已是人瑞級，也是台灣有紀錄以來第二老的高蹺鴴。

高蹺鴴分布於歐洲、非洲、亞洲、南美洲及北美洲、大洋洲，在台灣常出現於近海魚塭、沼澤、河口，行走時步伐穩健優雅，可敏捷追捕小魚，也會用嘴喙置於水中掃動，再捕食獵物。

台南市四草濕地的高蹺鴴，多於12月間集結，展開求偶、配對、築巢，6月至8月是繁殖高峰期，常見高蹺鴴隨著成鳥四處覓食。

鰲鼓濕地人瑞非洲
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