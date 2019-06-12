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對比2000多隻的貓熊 台灣黑熊全台僅剩數百隻

2019-06-12 08:58聯合新聞網 文章提供／遠見

台灣黑熊寶寶「妹仔」。 圖／台灣黑熊保育協會提供
台灣黑熊寶寶「妹仔」。 圖／台灣黑熊保育協會提供
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身為台灣最具代表性動物的台灣黑熊，是許多各政府單位寄予、宣揚正面形象的典型象徵，不僅台北市的「熊讚」、高雄市的「高雄熊」和交通部觀光局的「喔熊」都以台灣黑熊為基準做設計，那胸前最具識別性的「V」型白毛字樣，更是最鮮明的浪漫。

然而，也許我們經常可以看到這些吉祥物活躍於各大社群媒體、為台灣發聲，但你可能未必知道，牠們在台灣的生存空間，早已到了危急存亡之際……

《CNN》日前特別以專文介紹台灣黑熊目前所面臨的狀況，也採訪了有「黑熊媽媽」美譽、屏科大野生動物保育研究所副教授黃美秀，她從1996年起投身黑熊保育研究工作，避免其族群數量再度下降──這個從不主動侵犯人類的物種，卻因為盜獵者的心狠手辣，成了最悲痛的犧牲。

台灣黑熊屬亞洲黑熊台灣地區的特有亞種，胸前鮮明的白色「V」字斑紋，是台灣黑熊的最大特徵，但數十年來台灣山區的棲地破壞、道路開發與違規盜獵情形嚴重，已讓台灣黑熊的數量驟減。

事實上，因為台灣黑熊警覺性高，碰到危險狀況時會先行躲藏，道路的開發有可能讓本來就已經受限的棲地更加破碎分割，變得不適宜居，對繁衍本來就不易的黑熊族群來說，無疑是最大的侵害。

台灣黑熊保育協會表示，目前台灣黑熊的數量並沒有最精確的統計，但根據學者估計，目前全台僅約200至600隻。以一個族群必須永續生存的數量來看，國際認定之標準需達到2000隻成熟個體──顯然台灣黑熊的數量並沒有達到一個安全值，是易危之野生動物。

曾經棲地廣泛　低海拔也有生活蹤跡

黃美秀說，「如果我們不能保護黑熊，我不相信人們還能保護任何其他東西。」

「台灣黑熊是一種指標性的動物，牠們體型巨大、就像個大明星，重要性就有如貓熊、大象和老虎，如果一個國家卻不能保護牠們，你覺得我們能保護其他更小的動物嗎？我並不這麼認為。」

目前要做有關台灣黑熊的研究，研究團隊都必須跋涉數小時的路途到達深山、徹底遠離和人為活動有關的城鎮，才有可能發現其生活的蹤跡。然而，在台灣人口迅速擴張以前，其實台灣黑熊是普遍存在的，而和黑熊的文化傳統甚可追溯到幾世紀前。

研究發現，甚至在20世紀初期，日據時代的台灣，也有報導稱台灣黑熊生活的蹤跡低於海拔100公尺，但現在，牠們被迫一直退守到深山，如今在海拔1000公尺以下的地區，幾乎不可能看到台灣黑熊的足跡。

黃美秀分享，在低海拔地區，理論上來說會是一個很好的棲地，但卻由於人為活動的干擾，牠們被驅趕得更高，包含土地開發、濫墾濫伐等行為。

台灣黑熊主要是雜食性的，其飲食主要由水果、堅果等組成，也會捕食小型哺乳類動物，與其他認知的大型熊種不同，牠們並不會冬眠。

台灣黑熊在玉山塔塔加覓食。 圖／玉管處提供
台灣黑熊在玉山塔塔加覓食。 圖／玉管處提供
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拒信稗官野史　保育從教育做起

雖然熊的棲地破壞十分嚴重，但對於這群台灣本土最大野生哺乳類動物的主要威脅，還是來自於山中的非法盜獵。

特別是近10年來，黑市交易愈來愈蓬勃，民間偏方傳言熊掌、熊肉、熊膽和熊骨都有特殊作用。

在過去，原住民們把台灣黑熊當為山神，殺了牠們會帶來嚴重的禁忌，甚至招來厄運導致滅村；但現在，盜獵者捕獲一隻黑熊的屍體，可以價格15萬台幣賣出──實在非常卑劣。

玉山國家公園為例，在1980年代，約有22％的台灣黑熊因為人們覬覦牠的療效而被獵死亡，但到了1990年代，這個數字更飆升到59％。

黃美秀強調，「根本的解決方式在於教育，如果能透過提高意識，讓人們認知到黑熊的傳言根本都只是偏方，進而能讓市場衰退，沒有需求，就不會有供給。」

「這對台灣是種恥辱，我感到非常慚愧，牠們怎麼會瀕臨絕種？為什麼會受到這樣的對待？」

「牠們比貓熊更珍貴！」

另一個問題是，由於台灣黑熊的覓食區域十分的廣大，因此牠們偶爾會跑出安全的休憩範圍外──這是黃美秀替黑熊做GPS追蹤，多年來研究的成果。

現在，台灣人要輕易看到台灣黑熊的地方，在木柵動物園。黑熊展區外雖然總是有遊客，但卻完全比不上貓熊館絡繹不絕的人潮。

「牠們比貓熊更珍貴！」一名遊客說道，「如果我們不加以保護牠們，最終真的會滅絕。」

研究發現，目前貓熊的野生數量，已經超過2000頭，但野生台灣黑熊的數量，卻僅在500頭上下，稀有程度不在話下。

人們應以台灣雲豹絕種的事件做為最慘痛的前車之鑑，不該讓人類的肆無忌憚，傷害了長久以來即居住在這塊土地上的野生動物。

野訓場小熊以後腳站立。圖／台灣黑熊保育協會提供
野訓場小熊以後腳站立。圖／台灣黑熊保育協會提供
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（作者／魯皓平 本文出自2019.06.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台灣黑熊貓熊玉山國家公園動物園社群媒體

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