洲仔濕地 水雉爸爸忙孵蛋

圖／高雄市養工處提供 分享 facebook

洲仔濕地是高雄市區唯一的國家級濕地，每年4月至9月可看到水雉在洲仔濕地穩定築巢、繁殖、育雛等。母水雉一天下一顆蛋，在巢中下完4顆蛋後，孵蛋任務便交由公水雉負責，幼雛出生會跟著公水雉四處活動，公水雉孵蛋期間，母水雉可能會和其他公水雉再行配對、繁殖，是一妻多夫的繁殖行為。