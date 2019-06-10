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洲仔濕地 水雉爸爸忙孵蛋

2019-06-10 22:58聯合報 文／謝梅芬

圖／高雄市養工處提供
圖／高雄市養工處提供
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洲仔濕地高雄市區唯一的國家級濕地，每年4月至9月可看到水雉在洲仔濕地穩定築巢、繁殖、育雛等。母水雉一天下一顆蛋，在巢中下完4顆蛋後，孵蛋任務便交由公水雉負責，幼雛出生會跟著公水雉四處活動，公水雉孵蛋期間，母水雉可能會和其他公水雉再行配對、繁殖，是一妻多夫的繁殖行為。

水雉濕地高雄市

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