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全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

隔22天失2親人 馬如龍兒首露面哽咽：爸交代照顧好媽媽

動物園斥資近億打造河馬浴場 遭諷只有柯P「看得到」

2019-06-10 14:50聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

為了讓河馬住得舒服，也方便遊客近距離觀察，台北市立動物園斥資8千5百萬元打造「河馬浴場」，強調是全台灣第一個巨型草食獸水下展示環境，並在2017年風光啟用，當時台北市長柯文哲還前往剪綵。不過台北市議員王閔生今天卻在議場上爆料，指當時「清澈」的河馬池，2年多過去卻變得相當混濁，連玻璃都變得很髒，遊客根本就看不到河馬，諷刺只有柯文哲「看得到」，遊客都「看不到」。

王閔生表示，動物園花了多錢打造河馬浴場，當時還發新聞稿，指新的展示場設置專用的水處理系統，進行水質過濾，克服過往展示水池每週換水二次，卻仍有大量糞便污物混雜於水池的情形。

不過實際上，河馬浴場用水混濁的情況完全沒有改變，甚至玻璃還變得很髒，導致遊客根本就看不到河馬。

此外，王閔生還提到，民眾買了門票要入場，但門票後面的地圖完全沒有任何商家指標，也沒有紅藍色遊園公車資訊，「穿山甲館」在中、英、日、現場居然有2種不同告示；貓熊團團圓圓所在的「新光特展館」，明明門票、地圖、網站導覽都說是「大貓熊館」，但實際現場標示卻是新光特展館，請問這樣子遊客真的找得到嗎。

王閔生表示，動物園入園處也有設置地圖，但英文標示卻不清楚，外國人得自己記下中文字型，再一一比對，實在有夠扯，這難道就是全球前十大動物園的品質嗎。

對此，動物園長金仕謙表示，因為台灣陽光很大，水池藻類長得比較快，再加上目前水池內有兩隻公河馬，排糞量較大，所以玻璃會髒污，會加強過濾系統，繼續努力改善。

台北市長柯文哲表示，應該要請志工跑一遍，把所有問題列出來，做整體改進，因為這都是小問題，累積起來就是品質不好。

教育局長曾燦金澤說，會請副局長洪哲義負責督導，另外也請觀傳局、資訊局、學者，用外部力量協助檢核。

台北市立動物園斥資8千5百萬元打造「河馬浴場」，強調是全台灣第一個巨型草食獸水下...
台北市立動物園斥資8千5百萬元打造「河馬浴場」，強調是全台灣第一個巨型草食獸水下展示環境，並在2017年風光啟用，當時台北市長柯文哲還前往剪綵。圖／台北市立動物園提供
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台北市立動物園斥資8千5百萬元打造「河馬浴場」，強調是全台灣第一個巨型草食獸水下...
台北市立動物園斥資8千5百萬元打造「河馬浴場」，強調是全台灣第一個巨型草食獸水下展示環境，並在2017年風光啟用，當時台北市長柯文哲還前往剪綵。圖／台北市立動物園提供
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河馬動物園王閔生
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