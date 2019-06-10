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離岸風電工程 恐「弄瞎」白海豚

2019-06-10 00:41聯合報 記者游振昇／台中報導

海巡署護白海豚行動，在台中沿海看到白海豚。圖／海巡署提供
海巡署護白海豚行動，在台中沿海看到白海豚。圖／海巡署提供
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台灣離岸風電場日前風光開工，政府強調帶動兆元投資，創造兩萬個以上工作機會；不過中華鯨豚協會秘書長李宗翰憂心，打樁水下噪音可能讓台灣白海豚回音定位功能被遮蔽，等於在水中「瞎了」，無法覓食也不能和同伴溝通，建議打樁工程分階段施工，讓台灣海豚有緩衝空間可「逃命」。

台灣聲景協會理事長范欽慧表示，許多國家都在做離岸風電場，海底噪音已受重視，實驗方式有拿水下麥克風量測水下聲音，或放置水下監測平台。她說台灣正在研究低頻噪音是否會傷害鯨豚聽力和程度，在關注離岸風電開發時，施工減噪工程和監測水下噪音數據都應公布。

離岸風電場開工，海洋委員會擔心影響白海豚生態，去年與民間合作推出「台灣白海豚保護專案」，出海探尋白海豚熱點；海洋委員會海洋保育署表示，為減緩興建離岸風場影響鯨豚，還要訓練「鯨豚觀察員」，監測離岸風電場施工時要能保護白海豚。

中華鯨豚協會秘書長李宗翰建議，西部離岸風電施工全程需派遣海上鯨豚觀察員，確認警戒區內沒有鯨豚，施工期間如發現白海豚，要立即停工卅分鐘，讓白海豚游開。他強調：「保護白海豚再不趕快做就太遲了。」

台中港務分公司表示，政府重視保育問題，要施工的離岸風電場，經環評通過才能開發，廠商承諾會依環評要求施工。

李宗翰說，白海豚數量明顯減少令人憂心，台大周蓮香教授十四年前在台灣西海岸調查白海豚族群數量，當時白海豚還有六、七十隻，近二年只剩五、六十隻。

台灣媽祖魚保育聯盟執行秘書許韾庭表示，白海豚面臨五大危機，一是政府為擴充或闢建沿海工業區填海造陸破壞海洋生態及白海豚棲地，二是西部沿海有大片工業區、垃圾場、火力發電廠、汙水處理廠嚴重汙染海域，三是海豚被網具纏住受傷或溺斃，四是興建水庫及攔河堰改變白海豚賴以為生的河口生態，五是離岸風機施工及運轉噪音可能影響海豚溝通和覓食，再不積極保育，白海豚早晚會消失在台灣海域。

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