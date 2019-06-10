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有冤情！白海豚寶寶餓死海灘…

2019-06-10 00:41聯合報 記者游振昇／台中報導

今年二月在彰化王功發現白海豚寶寶餓死海灘。 圖／中華鯨豚協會提供
今年二月在彰化王功發現白海豚寶寶餓死海灘。 圖／中華鯨豚協會提供
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今年二月彰化縣王功海灘發現白海豚寶寶死亡，解剖發現胃內沒奶，肺部也沒有全張開，中華鯨豚協會秘書長李宗翰說，這隻白海豚寶寶出生後都沒吸足一口氣就死了，可能就是因為母豚食物來源過少，難以供給肚內的寶寶營養，讓人遺憾。

海洋委員會海巡署和保育團體探尋白海豚熱點，本月六日第三航次從台中梧棲漁港出發，經北堤、大肚溪出海口再回高美海岸，三小時航程只看到一次白海豚出現，並出動二架空拍機紀錄。

一起出海的中華鯨豚協會秘書長李宗翰說，雖然只看到一隻白海豚，但肯定海巡署的行動有助推動保育觀念，保育團體樂觀其成。他指出，白海豚游泳時速約廿公里，船艇時速常到卅至四十公里，白海豚發現船已來不及閃避，才被撞出傷痕，更出現白海豚被船的螺旋漿打中意外。

據台大鯨豚研究室十多年來調查發現，西部海域白海豚體表有超過三成以上發現意外傷害痕跡，包括漁網異物纏繞和船隻碰撞等，也是白海豚數量減少原因。

李宗翰指出，二月間白海豚寶寶擱淺死亡，外型竟有腰身和頸部，代表海豚寶寶營養不良，解剖後發現，肺部沒完全張開，胃內沒奶，可能是母豚食物來源減少，母體營養不良，無法供奶。反映白海豚生存環境日漸危急，保育白海豚刻不容緩。

海洋委員會海洋保育署本月初也邀集鯨豚專家與漁業署等單位開會，希望找出可行方案挽救日漸減少的白海豚。海保署表示，希望各界一起加入保育計畫。

海豚鯨豚海巡署
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