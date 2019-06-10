台灣黑熊登CNN 「比貓熊珍貴」

2019-06-10 00:41 聯合報 國際中心／綜合報導



台灣黑熊在玉山塔塔加覓食。 圖／玉管處提供 分享 facebook

美國有線電視新聞網CNN九日專文介紹台灣黑熊保育，人稱「黑熊媽媽」的屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀受訪表示，她估計全台僅剩兩百至六百頭台灣黑熊。

黃美秀說，台灣黑熊正因盜獵和土地開發而瀕臨滅絕，「熊是指標性物種，跟貓熊、大象和老虎那種明星動物沒兩樣；如果一個國家沒辦法保護牠們，其他比較小的野生動物保護得了嗎？我不覺得。」

台灣黑熊是「國際自然保育聯盟」認定「易危」物種的亞洲黑熊亞種，但黃美秀說，黑熊所受的關注卻不如貓熊或亞洲象，她投身黑熊研究看到這點後，常常覺得很氣。

棲地流失向來是熊要面臨的問題，但對台灣黑熊的最大威脅卻是盜獵。過去數十年間，熊器官買賣因獲利豐厚而日漸猖獗。熊肉流入黑市，熊掌、熊膽和熊骨則是傳統中藥材。一頭黑熊最高可賣到約台幣十五萬元，玉山國家公園在一九八○年代之前的研究發現，玉山地區黑熊有百分之廿二是因熊肉和其他器官遭到獵殺，一九九○年代，這個比率更高到百分之五十九。

黃美秀說，解決保育困境方法是要靠教育。唯有消費意識抬頭，買賣熊掌等器官才會失去市場，台灣黑熊才能得救。

四十歲的蔡先生帶著兩個女兒到台北動物園看台灣黑熊，他說需教育人們黑熊對台灣的重要性，「牠們比貓熊更珍貴，數量非常稀少」。