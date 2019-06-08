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名人臉書號召守護石虎 已獲50萬網友響應

2019-06-08 01:05中央社 苗栗縣7日電

苗栗縣石虎保育自治條例」4日在苗栗縣議會經表決後退回縣府，引發樂團五月天成員怪獸與館長陳之漢等人在臉書發文，呼籲更多人關注石虎，獲得響應。

苗栗縣府擬定「石虎保育自治條例草案」去年送縣議會闖關失敗，今年捲土重來，4日在二讀會討論階段，經出席35名議員表決，最後以贊成9票、反對25票，主席、議長鍾東錦不參與投票，宣告闖關失敗，令動保團體相當失望。

五月天怪獸昨天在臉書發文表示，「請一起守護環境，不只是為了棲息在自然生態裡的動植物們，也為了未來的子孫與自己。我們需要更多人的了解與討論，石虎拜託大家了。」獲2萬9000多名粉絲按讚。

館長陳之漢昨天也不約而同在臉書貼出一張石虎照片，並指出，石虎在台灣快要滅種，只剩下500隻，希望國民黨苗栗縣議員可以幫忙救石虎，也獲得4萬2000多人按讚、800多次分享。

動保團體去年因反對裕隆汽車公司三義二廠的驗證車道開發環評案，認為開發案會破壞石虎棲地，干擾石虎與其他野生動物的生存，因此在網路連署平台「AVAAZ」發起「守護台灣最後500隻石虎的棲地」連署。

經怪獸與館長在臉書發文呼籲後，引發更多網友關注，截至今天晚間11時，已獲超過52萬人簽署。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠指出，網路連署是針對裕隆公司在石虎棲地上擴廠的議題進行討論與簽署，希望中央、地方政府都能重視，對環境、動植物都能更友善。

陳祺忠說，對於越來越多人關注石虎，他內心很感動，但仍希望民眾能對環境保護的觀念有所改變，不僅是石虎議題，而是所有土地、動、植物等議題都應重視，才能將好的生態留給下一代。

石虎苗栗縣館長
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